Slough: Ruszył proces "Świątecznego Mordercy" z Polski, który zabił jednym uderzeniem

Polak z zarzutem brutalnego morderstwa - w świąteczną noc, jednym ciosem miał zabić mężczyznę w Slough. Brytyjskie media określają 25-letniego Dawida D. "Świątecznym Mordercą".

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia nasz rodak miał dokonać potwornej zbrodni. Przy ulicy High Street w Slough (hrabstwo Berkshire) 25-letni Dawid D. jednym uderzeniem wymierzonym w tył głowy powalił na chodnik Phillipa Deansa. Ciężko ranna ofiara została znaleziono dopiero po kilku godzinach i natychmiast przewieziona do pobliskiego szpitala. Pomimo tego, że poszkodowanemu udzielono natychmiastowej pomocy, jego życia nie udało się uratować. Jak później ustalono podczas sekcji zwłok przyczyną śmierci były obrażenia głowy.

Lokalnej policji udało się już aresztować podejrzanego o ten czyn Polaka. Naszemu rodakowi postawiono zarzut morderstwa, a brytyjskie media, które piszą o tej sprawie, nazwały naszego rodaka "Xmas Day Murder" ("Świątecznym Mordercą"). Obecnie wciąż trwa dochodzenie w tej sprawie, ale wszystko wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia ze zwykłym napadem.

Wstępnie ustalono, że do tych tragicznych wydarzeń miało dojść około godziny 21, kiedy ofiara wyszła z pubu "The Moon and Spoon". Polak miał zaatakować Deansa w okolicach sklepów "Contract Options" i "Peri Peri Chickens". Co było motywem tej zbrodni? Tego wciąż nie udało się ustalić oficerom z Thames Valley Police.

25-letni Dawida D. w chwili obecnej przebywa w areszcie śledczym w HMP Bullingdon w Bicester. Jak czytamy na łamach "The Sun" jeszcze w "starym" roku, a dokładnie 29 grudnia, miała odbyć się pierwsza rozprawa w tej sprawie przed sądem Reading Crown Court. Domniemany "Świąteczny Morderca" z Polski miał jedynie potwierdzić swoje dane osobowe i zapoznał się z treścią oskarżenia.

Zlecono również kolejne badania ciała ofiary, które mają bezsprzecznie dowieść, że jego śmierć miała związek z atakiem naszego rodaka. Kolejne posiedzenie sądu zaplanowano na 27 marca, a proces karny ma rozpocząć się 8 czerwca.