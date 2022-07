Slough: brytyjska policja aresztowała mężczyznę pod zarzutem zamordowania Polaka

Doszło do przełomu w sprawie zaginionego Polaka ze Slough

Przełom w sprawie Polaka, który zaginął siedem miesięcy temu - brytyjska policja zatrzymała mężczyznę, który może zostać oskarżony o morderstwo naszego rodaka.

Przypomnijmy, w dniu 30 grudnia 2021 roku rodzina Andrzeja Muchy zgłosiła jego zaginięcie lokalnym służbom. Mężczyzna zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. Jak utrzymywali jego krewni, 57-latek mieszkający w Slough (hrabstwo Berkshire) jest osobą cierpiącą na rozedmą płuc i codziennie korzysta z inhalatora. Sprawą zajęli się funkcjonariusze Thames Valley Police. Córka zaginionego Polaka zwróciła się z apelem o pomoc w tej sprawie. W nagraniu wideo opublikowanym na oficjalnym kanale YT Thames Valley Police mówiła, iż "tata jest naprawdę miłą i przyjazną osobą z poczuciem humoru. Bardzo za nim tęsknię i bardzo się o niego martwię, ponieważ takie zniknięcie zupełnie nie pasuje do niego".

"Telefon taty jest wyłączony, nie wrócił do swojego miejsca zamieszkania. Nie skontaktował się ani z rodziną, ani z przyjaciółmi. Cały czas utrzymywaliśmy stały kontakt" - dodawała.

Oto rzeczone nagranie:

Po wielu miesiącach, które minęły od momentu zaginięcia naszego rodaka, nie udało się ustalić miejsca jego pobytu. W czerwcu 2022 roku Thames Valley Police apelowało do wszystkich o pomoc w rozwikłaniu tej sprawy. Serwis informacyjny BBC cytował wówczas Dejana Avramovica z Thames Valley Police's Major Crime Unit, który mówił, iż "coraz bardziej niepokoimy się o pana Andrzeja"

Funkcjonariusze Thames Valley Police zatrzymali 32-latka zamieszanego w tę sprawę

"Chociaż wszczęliśmy śledztwo w sprawie zaginięcia to obecnie zachowujemy otwarty umysł co do okoliczności i nie wykluczamy, że Andrzej Mucha został poważnie skrzywdzony przy udziale osób trzecich" - zaznaczał Avramovic.

W dniu wczorajszym, 20 lipca 2022 roku ogłoszono, iż dokonano aresztowania mężczyzny zamieszanego w sprawę zaginionego Polaka. Thames Valley Police zatrzymało osobę podejrzaną o zamordowanie naszego rodaka. W chwili obecnej 32-latek przebywa w policyjnym areszcie.

