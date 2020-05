Słoneczny Bank Holiday to dopiero początek. Synoptycy w UK mają dla nas dobre wieści na ten tydzień

Fot. Getty

Po pięknym i słonecznym Bank Holiday możemy się spodziewać na Wyspach dalszej, bardzo dobrej pogody. Synoptycy przewidują, że z końcem tygodnia może też paść tegoroczny rekord ciepła w UK, gdy słupki rtęci pokażą nawet 28 st. C.

Choć w całym kraju szaleje epidemia koronawirusa, to mieszkańcy UK nie mogą na wiosnę narzekać na brak słońca. Kwiecień tego roku był pod tym względem zupełnie wyjątkowy, dość powiedzieć, że meteorolodzy naliczyli aż 224,5 godzin słońca (ostatni rekord padł w 2015 r., gdy w kwietniu słońce świeciło przez 211,5 godziny). Wczorajszy Bank Holiday również nie zawiódł, ale to, jak twierdzą meteorolodzy, dopiero początek pięknej pogody na końcówkę maja. W okolicach weekendu w niektórych regionach kraju słupki rtęci mogą podskoczyć nawet do 28 st. C.

W dniu dzisiejszym mieszkańcy południowo-wschodnich regionów UK mogą się cieszyć słoneczną i bardzo ciepłą pogodą, natomiast Anglia środkowa i północna, a także Walia są nieco bardziej zachmurzone, ale chmury mają tendencję do szybkiego przerzedzania się. Mieszkańcy Szkocji i Irlandii Północnej mogą doświadczyć przelotnego deszczu, ale i on nie powinien dziś trwać zbyt długo. W środę z kolei nieco chłodniejszy front z chmurami nadciągnie nad Anglię południową i wschodnią, ale szybko ustąpi on miejsca dużej ilości słońca.

Od czwartku do soboty północne regiony UK nawiedzą deszcze, ale weekend powinien tam być już ciepły i słoneczny. Z kolei bardzo dobrą pogodą będą się cieszyć mieszkańcy środkowej i południowej części kraju, gdzie będzie nie tylko słonecznie, ale też bardzo ciepło i sucho. W dniu dzisiejszym temperatura powietrza na południowym – wschodzie Anglii może osiągnąć nawet 27 st. C, następnie obniży się ona w środku tygodnia o kilka stopni, po czym poszybuje w górę, tak że w niedzielę można się spodziewać nawet 28 st. C.

Niestety dobra pogoda ma także i swoje złe strony. Jak pokazują dane statystyczne, maj tego roku może być w UK najbardziej suchym miesiącem w historii pomiarów. W Anglii w maju spadło zaledwie 16 proc. średnich opadów w tym okresie (średnio 9,4 mm), natomiast w całym UK opady stanowiły tylko 45 proc. opadów notowanych zazwyczaj w maju (średnio 31,2mm).