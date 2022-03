Śledztwo ws. "partygate" miało wykazać złamanie prawa i Met Police ma wydać pierwsze mandaty karne

Według brytyjskich mediów dochodzenie Scotland Yardu w "partygate" wykazało, że na Downing Street 10 łamano restrykcje covidowe w czasie lockdownu i Metropolitan Police ma wyciągnąć konsekwencje w tej sprawie wydając od 15 do około 20 mandatów.

Dziś tematem numerem w brytyjskich mediach są przecieki dotyczące zakończenia dochodzenia w głośnej aferze związanej z organizowaniem imprez na Downing Street 10 (i nie tylko!) w czasie, gdy w Wielkiej Brytanii obowiązywały obostrzenie covidowe i konsekwencji, które w efekcie mają zostać wyciągnięte. Według doniesień źródeł rządowych, na które powołuje się "Guardian", w wyniku skandalu zwanego popularnie "partygate", doszło do złamania obowiązującego prawa w samym sercu rządu. Przypomnijmy, śledztwo w tej sprawie ruszyło w styczniu 2022 roku i dotyczył przynajmniej 12 różnych "imprez". Było ono prowadzone przez policję i nie miało nic wspólnego z dochodzenie służb cywilnych kierowanym przez Sue Gray.

Według źródeł, na jakie powołują się brytyjskie media, finał afery "partygate" jest blisko

Wstępne wyniki jej dociekań mówią jedynie o "błędach" w zakresie podjętych decyzji w sprawie spotkań w okresie od maja 2020 do kwietnia 2021 roku. Premier Boris Johnson obiecał, że aktualizowana wersja raportu Gray zostanie opublikowana w całości, gdy policja zakończy swoje śledztwo.

Dodajmy, że policyjne działania kryjące się pod kryptonimem "Operation Hillman" mają ustalić czy w trakcie 12 różnych zgromadzeń, które miały miejsce w ośmiu terminach, dochodziło do łamania obostrzeń covidowych. Wiadomo, że premier uczestniczył w co najmniej trzech takich spotkaniach:

20 maja 2020 w ogrodzie Downing Street

19 czerwca 2020 w Sali Gabinetowej (urodziny premiera)

13 listopada 2020 r (odejście specjalnego doradcy)

Sctoland Yard ma opublikować wyniki śledztwa, a Met Police ukarać grzywnami winnych

Według licznych źródeł, na które powołuje się "Guardian" wyniki śledztwa mają wykazać, iż w istocie doszło do łamania restrykcji covidowych, a w efekcie - do złamania prawa. Jak tylko zostaną one podane oficjalnie do publicznej wiadomości, to Metropolitan Police ma wydać około 20 mandatów (fixed penalty notices - FPNs) w tej sprawie. BBC pisze o 15, a dziennikarze "Guardiana" zaznaczają, że może to być zaledwie pierwsza transza kar nakładanych na osoby obecne na imprezach na Downings Street 10 oraz w Urzędzie Rady Ministrów w Whitehall.