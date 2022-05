Szpiegowanie partnera przed rozstaniem? Robi to co piąty rozwodnik w UK

Fot. Getty

Jedna na pięć osób, przechodząca przez rozwód w UK, skrycie zbiera dowody w postaci różnego rodzaju zdjęć i nagrań głosowych lub wideo, aby udowodnić w sądzie niewłaściwe zachowanie swojego współmałżonka.

Rozwód to proces bardzo trudny i emocjonujący dla wszystkich, którzy przez niego przechodzą i często prowadzi do czegoś w rodzaju wojny między małżonkami. Widać to wyraźnie choćby na przykładzie głośny rozstań celebrytów, gdy w bardzo teatralny sposób potrafią oni obrzucać się wzajemnie błotem, wywlekając na światło dzienne najmroczniejsze sekrety byłego partnera lub partnerki, pokazując światu, do jakich rzeczy partner/ka był/a zdolny/a się posunąć.

Motywy szpiegowania partnera w kontekście rozwodu

Za zabiegami tego rodzaju mogą stać różne motywy. Bardzo często chodzi o prawo do opieki nad dziećmi, alimenty czy podział majątku. Niejednokrotnie jednak stoją za tym jeszcze głębsze motywy, które mogą mieć przeróżny charakter.

Często w kontekście rozwodu pojawia się potrzeba sprawiedliwości i zadośćuczynienia za doświadczoną krzywdę. Przykładem może tu być dążenie do pokazania prawdy o tym, że partner/ka stosował/a przemoc wobec partnera/ki lub/i dzieci, albo też o tym, że był/a uzależniony/a i z tego powodu zaciągnął/ęła mnóstwo długów, wiszących teraz nad całą rodziną.

Niestety, zdarza się również, że w grę wchodzą pobudki inne niż pokazanie prawdy. Wśród częstych mniej szlachetnych motywów ujawniania małżeńskich sekretów może pojawić się na przykład chęć zemsty za rozstanie czy chęć wybielenia siebie i przerzucenia na partnera całej odpowiedzialności za nieudany związek…

Coraz więcej mieszkańców UK szpieguje partnera przed rozstaniem

Niezależnie od tego, czy partner ma na celu ujawnienie wersji wydarzeń prawdziwej, czy nieco naciągniętej na swoją korzyść, co piąty mieszkaniec UK, przechodzący przez rozwód, ucieka się do szpiegowania swojego współmałżonka w celu zebrania materiału, mogącego przydać się w sądzie.

Według szacunków opublikowanych na łamach dziennika The Independent, a przeprowadzonych przez jedną z brytyjskich firm prawniczych, na 400 rozwodników, których wzięto pod uwagę, aż 20 proc. używało urządzeń elektronicznych do szpiegowania partnera. Co ciekawe, odsetek osób, które uciekają się do śledzenia partnera, wzrósł aż o 60 proc. w ciągu ostatnich 10 lat. Brytyjscy prawnicy ostrzegają, że coraz więcej osób, które się rozstają, decyduje się właśnie na różnego rodzaju szpiegowanie partnera.