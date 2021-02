Skutki Brexitu coraz bardziej widoczne: Transport drogowy między Wielką Brytanią i UE spadł o blisko 40 proc.!

Coraz mniej firm chce przewozić towary z UK do UE i z UE do UK

Fot. Getty

Najnowsze dane pokazują, że transport drogowy między Wielką Brytanią i UE zmniejszył się o blisko 40 proc. w porównaniu do zeszłego roku. Coraz więcej przewoźników odmawia też zabierania ładunków z państw UE do Wielkiej Brytanii, ponieważ transport na Wyspy jest teraz mniej opłacalny.

Z danych zebranych przez Transporeon (unijną platformę, na której prezentowane są dane z zakresu logistyki) wynika, że w trzecim tygodniu stycznia tego roku transport drogowy między Wielką Brytanią i UE zmniejszył się w porównaniu do zeszłego roku o 38 proc.! Podobnie sytuacja wygląda w drugą stronę, czyli w zakresie transportu towarów do Wielkiej Brytanii, gdzie coraz więcej przewoźników uznaje go za znacznie mniej opłacalny. Najnowsze statystyki pokazują, że z odmową przewiezienia towarów do UK spotkało się dwukrotnie więcej firm we Francji, niż w trzecim kwartale 2020. Problemem są zresztą nie tylko pobrexitowe kontrole graniczne i celne, ale także kontrole nałożone z powodu epidemii koronawirusa. I, jak mówi dyrektor Transporeon, Stephan Sieber, coraz częstszemu odmawianiu przez przewoźników transportu towarów przez kanał La Manche trudno się dziwić, ponieważ „wskaźniki odrzuceń rosną i są wyższe niż zwykle”, a tylko w zeszłym tygodniu „na niektórych pasach co piąty zakontraktowany ładunek nie został przepuszczony”.

Ciężarówki wiozą „świeże powietrze”

Niestety wzmożone kontrole na granicach sprawiają, że ciężarówki wracające z UK do UE jadą zupełnie puste. „Od 40 do 50 proc. ciężarówek wracających do UE przez Dover przewozi tylko świeże powietrze – podczas gdy normalnie poziom ten wynosi od 15 do 18 proc.” - czytamy w komunikacie brytyjskiego stowarzyszenia Road Haulage Association. Natomiast Stephan Sieber z Transporeon dodaje, że sytuacja w transporcie drogowym między Wielką Brytanią i UE pokazuje tylko, jak firmy spedycyjne nie są przygotowane na pobrexitową biurokrację i jak niepewne są w swoich poczynaniach, jeśli wolą wysyłać w drogę powrotną puste ciężarówki.