Sklepy należące do sieci Asda będą zamknięte podczas Boxing Day

Władze popularnej sieci Asda ogłosiły, że ich sklepy w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia nie zostaną otwarte. Dyrektor generalny Roger Burnley oficjalnie potwierdził, że wszystkie 631 placówek pozostanie zamkniętych przez dwa dni świąt.

"Jak wiecie, surowe wytyczne wyznaczone przez rząd zmienią się między 23 a 27 grudnia, dzięki czemu możliwe będą rodzinne spotkania na święta. Dla naszej sieci to najbardziej pracowita pora roku, ale równie ważne jest, aby dać jak największej liczbie z was możliwość spędzenia tego czasu z bliskimi, których być może nie widzieliście od wielu miesięcy. Wyjątkowo w tym roku nie otworzymy naszych sklepów przed 27 grudnia" - czytamy w oficjalnej informacji, którą swoim pracownikom przekazał Roger Burnley. Jak widać mamy do czynienia z formą podziękowania pracownikom Asdy za ich pracę w ciągu roku.

Nie będzie wielkich wyprzedaży w Asdzie w trakcie Boxing Day

Na podobny ruch zdecydowały się między innymi takie przedsiębiorstwa, jak Marks & Spencer, Pets at Home czy sklep za zabawkami The Entertainer. Z kolei inny gigant retailu Sainsbury's będzie w drugi dzień świąt otwarty, ale duża część pracowników w tym czasie ma wziąć po prostu wolne, jak donosi BBC.

Trzeba w tym miejscu dodać, że władze sieci podjęły decyzje, aby ich pracownicy otrzymali 100% z premii w ramach "bonus entitlement" za ich "niestrudzoną ciężką pracę i zaangażowanie" w 2020 roku. Ma ona zostać wypłacona w lutym 2021 roku.

Władze sieci sklepów postanowiły dać wolne swoim pracownikom

W jaki sposób zareagowano na taki ruch Asdy? Paddy Lillis, sekretarz generalny związku pracowników sektora retail USDAW (Union of Shop, Distributive and Allied Workers) pochwalił decyzję sieci pisząc, że zrobiono "słuszną rzecz". Z kolei Roger Jenkins ze związku zawodowego GMB zwracał uwagę, że od lat walczono o możliwość wzięcia wolnego w okresie świątecznym.

Warto również zaznaczyć, że w UK Boxing Day, a więc drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, ma zupełnie inną tradycję, niż w Polsce. Na Wyspie, ale również w Kanadzie, Nowej Zelandii i Australii oraz w innych krajach Wspólnoty Narodów 26 grudnia organizuje się wielkie, poświąteczne wyprzedaże oraz rozgrywana jest "świąteczna" kolejka meczów Premier League. Pracownicy handlu mają ręce pełne roboty, bo pod względem obrotu jest to tradycyjnie jeden z najlepszych dni handlowych.

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem - KLIKNIJ TUTAJ!