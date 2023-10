Crime Skazany w USA terrorysta zatrudnił się w ASDA

Skazany za przestępstwa terrorystyczne Brytyjczyk znalazł zatrudnienie w sklepie należącym do sieci Asda. Qaisar Shaffi radził sobie tak dobrze, że udało mu się nawet awansować na stanowisko kierownicze!

Qaisar Shaffi z Willesden w północnym Londynie, był częścią islamskiej komórki terrorystycznej. Zaledwie kilka miesięcy przed atakami z 11 września udał się do Nowego Jorku. W amerykańskim mieście miał przeprowadzić rekonesans. Zbierał dane na temat znanych budynków (między innymi nowojorskiego Citicorp Building czy siedziby New York Stock Exchange).

Po powrocie na Wyspy pod kątem działalności terrorystycznej analizował budynki i sieci transportowe w Wielkiej Brytanii. Według amerykańskich władz, wraz z Dhiranem Barotem i Nadeemem Tarmohammedem miał on działać na zlecenie samego Osamy bin Ladena.

ASDA zatrudniła terrorystę

Jak donosi brytyjski portal informacyjny „The Sun”, w 2007 roku uznano go za winnego spisku mającego na celu morderstwo. W efekcie skazano go na 15 lat więzienia. Większość tego czasu spędził jako więzień kategorii A. Przez pewien czas przebywał w więzieniu Long Lartin w hrabstwie Worcestershire. Ostatecznie został zwolniony po odsiedzeniu połowy wyroku. Następnie, w 2015 roju dostał prace w supermarkecie należącym do sieci ASDA.

Oprócz tego, mężczyzna skazany za przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną zarówno w UK, jak i USA ukończył studia na Middlesex University. Jak donoszą brytyjskie media, Shaffi miał pracować w Asdzie przez kilka lat. Udało mu się awansować nawet na stanowisko kierownicze.

Do czego dopuścił się Qaisar Shaffi?

Według źródła, na które powołuje się „The Sun”, mężczyzna w zeszłym miesiącu przestał pracować. – To wszystko stało się bardzo nagle. W jednej chwili był kierownikiem sklepu, a potem zniknął – podało źródło The Sun. – Nie jest nawet jasne, czy został zwolniony, czy złożył rezygnację. Słyszałem, jak pracownicy mówili, że jest terrorystą, ale nie wiem, kiedy i jak to wyszło – dodaje.

W komentarzu wydanym przez Asdę cytowanym przez „The Sun” czytamy, iż sieć „nie jest w stanie komentować poszczególnych przypadków” zwolnień czy zatrudnień swoich pracowników. Wiadomo jednak, że kryminalna przeszłość Qaisara Shaffiego była znana Asdzie przed jego zatrudnieniem.

