Skandaliczna sytuacja na pokładzie British Airways: Pasażer spędził lot w klasie BIZNES na fotelu upapranym wymiocinami

38-letni biznesmen spędził 10 godzin w samolocie British Airways na fotelu zabrudzonym wymiocinami innego pasażera. Załoga prestiżowych linii lotniczych odmówiła znalezienia mężczyźnie innego siedzenia.

Dave Gildea, 38-letni wiceprezes firmy informatycznej z Doliny Krzemowej, podróżował z końcem maja z Londynu do Seattle. Będąc już na lotnisku Heathrow biznesmen zmienił bilet z klasy ekonomicznej na klasę BIZNES. I, jak się szybko okazało, niepotrzebnie.

Gdy po ok. 2 godzinach lotu Dave Gildea zechciał odpocząć i położyć się do snu, odkrył, że podnóżek znajdujący się przy jego fotelu (wraz ze ścianą i podłogą za odsuniętym podnóżkiem) jest upaprany wymiocinami. Biznesem natychmiast zgłosił problem personelowi British Airways, ale ten nie uwierzył, że zaschnięte już nieco wymiociny pozostały po pasażerze z poprzedniego lotu. W związku z tym Gildea nie mógł nawet zmienić miejsca, żeby wyłożyć nogi na czystym podnóżku.

Przez pierwsze dwie godziny lotu liniami British Airways niczego nie zauważyłem, stało się to dopiero wtedy, gdy odsunąłem podnóżek, na którym chciałem położyć nogi i trochę się przespać. Właśnie wtedy zauważyłem wymiociny. Podnóżek był cały obryzgany, a poza tym ubrudzona była także ściana i podłoga za nim, czego wcześniej również nie zauważyłem – opowiedział zniesmaczony Dave Gildea na łamach dziennika „The Sun”. - Steward nie zgodził się na zmianę miejsca i nie przeprosił, dlatego poprosiłem o koc, na którym mógłbym położyć nogi. Oczywiście, gdy zasnąłem, to trochę się ruszałem na tym kocu, w związku z czym gdy się obudziłem, to nogi miałem ubrudzone czyimiś zaschniętymi wymiocinami. To było naprawdę obrzydliwe. Byłem zszokowany całą sytuacją, zwłaszcza po tym, ile zapłaciłem za bilet – dodał amerykański biznesmen.

Do całej sytuacji odniósł się rzecznik British Airways. - Jesteśmy dumni z tego, że zapewniamy wysoki standard usług i na pokładzie naszych lotów oferujemy naszym pasażerom przyjemne doświadczenia. Przykro nam, że tym razem oczekiwania naszego klienta nie zostały spełnione. Sprawa zostanie przez nas gruntownie zbadana, a my pozostajemy w kontakcie z pasażerem, żeby rozwiązać tę sprawę – powiedział rzecznik BA na łamach „Daily Mail”.

@British_Airways have DM'd you but haven't gotten a response so will try here. This was my seat from London to Seattle yesterday, covered in dried in vomit, no offer to move seats, just insinuation from the attendant that I had done it even though it was dried in for days pic.twitter.com/i3iVvlsPdC