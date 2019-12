Skandal w TESCO: 6-letnia dziewczynka znalazła w kartce świątecznej błaganie o pomoc. Napisał je więzień zmuszany do niewolniczej pracy

Para Polaków skazana za przestępstwa związane ze współczesnym niewolnictwem. 38-letni Denis P. i 30-letnia Sara D. mieszkający w Aspley trafią do więzienia za handel ludźmi, przymuszanie do pracy oraz...

Polka pojechała do nowo poznanego mężczyzny do Włoch, gdzie dowiedziała się, że „szykuje ją do sprzedaży”

38-letnia Polka, która na co dzień mieszka w Niemczech, wyjechała do Włoch do nowo poznanego mężczyzny. Tam okazało się jednak, że może się stać ofiarą handlu ludźmi. Przerażona kobieta zadzwoniła do swojej...