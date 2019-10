Skandal w Irlandii - obraźliwy, antypolski napis "Jobpath Macht Frei" pojawił się w Cork

Fot: Twitter

Napis nawiązujący do hitlerowskiego hasła "Arbeit Macht Frei", który wisiał nad bramą wjazdową do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, pojawił się nad drzwiami do ośrodka pomocy społecznej w Cork w formie "Jobpath Macht Frei".

O tym skandalu rozpisywały się irlandzkie media, w tym serwis "Irish Post", "Irish Examiner" czy "Echo Live". Temat ten został również poruszony przez Państwowe Muzeum Auschwitz‑Birkenau w Oświęcimiu, która na swoim koncie na Twitterze zwróciło uwagę, że hasło, które zostało zawieszone przed wejściem do hitlerowskiego obozu zagłady było "fałszywą, cyniczną iluzją, którą SS dawali więźniom obozu Auschwitz". "Te słowa stały się jedną z ikon ludzkiej nienawiści" - czytamy dalej w komentarzu wraz z prośbą o usunięcie tego napisu sprzed biura Cork Employment Services Office.

O sprawie poinformowali Polacy mieszkający w Cork, jeszcze w minioną środę, w godzinach popołudniowych. Interwencja była bardzo sprawna - po zaledwie 20 minutach obraźliwa i antypolska naklejka została usunięta. Zajście jest również badane przez lokalną policję. Trwa poszukiwanie sprawców.

Z kolei irlandzki wydział ds. zatrudnienia i opieki społecznej poinformował, że do tego incydentu doszło bez ich wiedzy. Jego pojawienie się na budynku zlokalizowanego przy Hanover Street w Cork było wynikiem działań "nieznanych osób" i nikt nie wydał na niego żadnego zgody. Było to działanie całkowicie nielegalne i niezgodne z prawem. Usunięto go tak szybko, jak to było możliwe, a w oficjalnym oświadczeniu wydanym przez Department of Employment Affairs & Social Protection przeproszono za to zajście.

.@welfare_ie "Arbeit macht frei" was a false, cynical illusion the SS gave to prisoners of the #Auschwitz camp. Those words became one of the icons of human hatred hate. It's painful to see this symbol 'interpreted' over '#Cork Employment Services Office'. Please remove it. pic.twitter.com/MaXZUCtseT — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) October 17, 2019

Dodajmy, że JobPath to rządowy program pomocy dla osób długotrwale bezrobotnych. W swoich założeniach ma im pomóc w powrocie na rynek pracy. Jak czytamy na łamach portalu "Polonia Irlandia" polega on na tym, że osoby te zatrudniane są przez prywatne firmy, ale ich wynagrodzenie pokrywa państwo. Przynajmniej przez pierwsze 12 miesięcy. Później firma może zdecydować o jego zwolnieniu lub przedłużeniu umowy.

Program jest szeroko krytykowany. Powodem jest fakt, że osoby którym "płaci państwo" są przez pracodawców traktowani bardzo źle.