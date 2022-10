Skandal obyczajowy (kolejny!) w Partii Konserwatywnej — Liz Truss usuwa ministra z powodu „poważnego wykroczenia”

Za co zmuszony do dymisji został Conor Burns?

Szefowa brytyjskiego rządu podjęła decyzję o usunięciu ze stanowiska ministra handlu i partyjnego whipa Conora Burnsa. Został on poproszony o ustąpienie w związku z oskarżeniami o „poważne wykroczenia” związane z jego zachowaniem na konferencji partyjnej w Birmingham, która miała miejsce w mijającym tygodniu.

Rząd kierowany przez Liz Truss już zaczyna się sypać, a nowym gabinetem i sceną polityczną w UK wstrząsnęła nowa afera obyczajowa z politykiem Partii Konserwatywnej w roli głównej. Rzeczony skandal miał miejsce w trakcie Conservative Party Conference 2022 w Birmingham. Według doniesień, na jakie powołuje się portal „Guardian”, poseł torysów miał dopuścić się niewłaściwego zachowania w hotelowym barze. Szczegóły tego wydarzenia nie są znane. „W następstwie skargi dotyczącej poważnego wykroczenia premier poprosił posła Conora Burnsa o opuszczenie rządu ze skutkiem natychmiastowym” - czytamy w oficjalnym komunikacie przekazanym przez rzecznika Downing Street 10. „Premier podjęła bezpośrednie działania po otrzymaniu informacji o tym oskarżeniu i jest jasne, że wszyscy ministrowie powinni zachować wysokie standardy zachowania – czego słusznie oczekuje opinia publiczna” - dodano również.

Pierwsza dymisja w nowym rządzie Partii Konserwatywnej

Można oczekiwać, że wobec Liz Truss postawione zostaną oskarżenia związane z tym, że nie potrafi utrzymać w ryzach członków własnego rządu. Niemniej, według doniesień brytyjskich mediów jej szybka decyzja w tej sprawie spotkała się z generalną aprobatą. Widać również wyraźnie, że obecna premier ma zupełnie inne podejście w tej kwestii, niż choćby Boris Johnsona, który bardzo niechętnie podejmował podobne działania w stosunku do swoich kolegów i/lub członków partii.

W miniony piątek, 7 października 2022 roku Conor Burns odniósł się do decyzji Liz Truss w mediach społecznościowych. Na Twitterze pisał, iż jego partia pospieszyła się z wydaniem wyroku. „Wcześniej otrzymałem telefon od Wendy Morton, pełniącej stanowisko Chief Whip. Pani Morton poinformowała mnie, że wpłynęła na mój temat skarga i przekazała ją do Conservative Campaign Headquarters” - jak czytamy.

W jaki sposób odebrana została decyzja Liz Truss?

„Nie otrzymałem żadnych informacji dotyczących skargi ani nie zostałem poproszony o złożenie żadnych wyjaśnień. Na podstawie tej skargi pani Morton powiedziała mi, że ustępuję jako minister handlu. Będę w pełni współpracował z kierownictwem partii w ramach dochodzenia i czekam na oczyszczenie mojego imienia. Mam nadzieję, że partia równie szybko przeprowadzi śledztwo, jak szybko wydała wyrok”.

Conor Burns został powołany przez premier Truss niecały miesiąc temu, a jego nominacja została zweryfikowana przez zespół ds. obyczajowości i etyki w Kancelarii Rady Ministrów. Stał się on szóstym konserwatywnym deputowanym, który zrezygnował ze swojego stanowiska lub mandatu w ciągu ostatnich 18 miesięcy z powodu zarzutów o niewłaściwe postępowanie.

Warto w tym miejscu dodać, iż poseł Burns był bliskim sojusznikiem Borisa Johnsona. Należał do ścisłego, wewnętrznego kręgu polityków, cieszących się dużym zaufaniem poprzedniego premiera. Pomagał w zmaganiu się ze skandalami obyczajowymi, które ostatecznie pogrążyły poprzednika Liza Truss.

Burns był ministrem ds. Irlandii Północnej, zanim Liz Truss mianowała go ministrem handlu we wrześniu 2022 roku. Wcześniej musiał zrezygnować ze stanowiska ministra handlu w 2020 roku po tym, jak stwierdzono, że wykorzystał swoją pozycję, aby zastraszyć członka społeczeństwa. Starszy poseł Partii Konserwatywnej został uznany za winnego za serię zawoalowanych gróźb, próbując interweniować w sporze jego ojca dotyczącym pożyczki.

„Żaden parlament nigdy tego nie widział”

Chris Bryant, poseł Partii Pracy i przewodniczący komisji normalizacyjnej, zwrócił uwagę na dużą liczbę przypadków nadużyć w różnych partiach od czasu wyborów w 2019 roku. „Do tej pory w tym parlamencie 16 posłów zostało zawieszonych lub zrezygnowało z mandatów za różne wykroczenia. Co najmniej pięć kolejnych tego typu sprawa jest w trakcie dochodzenia. To jest zupełnie bezprecedensowe. Żaden parlament nigdy tego nie widział” - komentował.

