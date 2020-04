„Jak sprawdzić, czy przeszedłem koronawirusa nawet o tym nie wiedząc?” - Zobacz, co na ten temat mówią eksperci

Fot. Getty

Objawy zakażenia nowym koronawirusem u znaczącej większości osób są łagodne lub nawet nie ma ich wcale. Dość łatwo więc nie zorientować się, że właśnie przeszło się koronawirusa, a nie na przykład kolejną grypę czy przeziębienie. Czy istnieją sposoby, by sprawdzić, czy koronawirus jest już za nami i uzyskaliśmy na niego odporność - wcale o tym nie wiedząc?

W internecie coraz więcej osób zastanawia się nad tym, czy istnieje jakiś łatwy sposób, by sprawdzić, czy przeszło się koronawirusa bezobjawowo i nabyło się na niego odporność, nie będąc niczego świadomym. Dziennik „The Guardian” zapytał ekspertów z dziedziny medycyny między innymi o to, czy istnieją sposoby, by sprawdzić, czy jest się już uodpornionym na zarażenie.

Około 80 proc. zdiagnozowanych przypadków zarażenia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 to przypadki, w których objawy chorobowe są łagodne lub nie ma ich wcale. Wiele osób może zatem zastanawiać się, czy przeszło już koronawirus, nie zdając sobie sprawy z choroby.

Niestety, jak się okazuje, dr William Hillmann z Massachusetts General Hospital, informuje, że obecnie w znaczącej większości szpitali nie bada się osób, które nie mają objawów ani nawet osób, które mają objawy, ale tylko lekkie. Ponadto, aktualnie dostępne testy nie pokazują, czy osoba przeszła koronawirusa i wyzdrowiała - pokazują jedynie, czy w momencie badania osoba była zakażona.

Ponadto, aktualnie wciąż nie istnieją dobre metody sprawdzenia, czy pacjent w przeszłości przeszedł już zakażenie nowym koronawirusem. Aktualnie można sprawdzić, czy dana osoba wytworzyła w sobie przeciwciała antykoronawirusowe. Metoda ta ma jednak pewne mankamenty, ponieważ po pierwsze, wciąż nie wiadomo, przez jak długi czas stosowne stężenie przeciwciał utrzymuje się w organizmie osoby, która wyzdrowiała z COVID-19 (odnotowuje się przypadki ponownego zarażenia koronawirusem). Po drugie, na brytyjski rynek nadal nie wprowadzono "domowych testów", sprawdzających obeność przeciwciał w krwi. Rząd UK poinformował niedawno, że testy takie, które można by udostępnić mieszkańcom UK do samodzielnego użytku, będą gotowe najwcześniej w maju. Do tego czasu badania na obecność przeciwciał można więc wykonywać jedynie w placówkach medycznych.

