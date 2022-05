Sinn Fein wygrało wybory w Irlandii Północnej - to wydarzenie w skali historycznej

Historyczne zwycięstwo Sinn Fein w wyborach do Stormontu - partia opowiadająca się ze zjednoczeniem Irlandii Północnej z Republiką Irlandii wygrała wybory po raz pierwszy w historii. Premierem lokalnego parlamentu ma zostać Michelle O'Neill.

Republikańska parta Sinn Fein, której głównym celem pozostaje zjednoczenie Irlandii wygrała wybory do Zgromadzenia Irlandii Północnej (Northern Ireland Assembly). Partia uzyskała 29% głosów, wyprzedzając dotychczas rządzącą Demokratyczną Partię Unionistyczną (DUP) , którą poparło jedynie 21,3 proc głosując. Na trzecim miejscu znalazł się centrowy Sojusz ( Alliance) z wynikiem 13,5 proc. głosów, a ogólna frekwencja sięgnęła 63,6 proc. „To katastrofa dla DUP” - w taki sposób, bez żadnych ogródek skomentował wyniki wyborów na Twitterze Tim Cairns, były specjalny doradca partii. Zwycięstwo Sinn Fein ma wymiar historyczny. Unioniści w północnoirlandzki parlamencie mieli większość od samego początku istnienia Stormontu, czyli od 1921 roku.

Sinn Fein zdobyło 29% głosów w wyborach

Czy zwycięstwo w wyborach partii będącej politycznym skrzydłem IRA oznacza, że perspektywa zjednoczenia Irlandii jest realna? Nie jest to takie proste. Przede wszystkim, już teraz DUP zapowiedziało, że będzie "bojkotować" formowania nowego rządu, co może utrudnić lub wręcz uniemożliwić objęcie władzy przez Sinn Fein i Michelle O'Neill. Jednak nawet jeśli do tego dojdzie, to o przyszłości Irlandii Północnej konieczne jest zarządzenie referendum, na które musi zgodzić się władza w Londynie.

Niemniej, biorąc to wszystko pod uwagę, w Belfaście mamy do czynienia ze zmianą w skali historycznej. Konsekwencje wyborów lokalnych będą miały iście "sejsmiczny" wymiar "Sinn Fein na dobrej drodze do objęcia stanowiska pierwszego ministra to trzęsienie ziemi dla polityki Irlandii Północnej" - komentował Bill White, dyrektor generalny jednego z ośrodków sondażowych. Efekty, choćby psychologiczne, przełomu w Północnej Irlandii będą znaczące. Mówimy o przełamaniu stuletniej dominacji partii probrytyjskich, wspieranych głównie przez protestancką populację regionu.

Co oznacza zwycięstwo tej partii dla UK i Irlandii Północnej?

Warto w tym miejscu dodać, że Sinn Fein jeszcze całkiem niedawno odrzucaną przez establishment polityczny po obu stronach granicy ze względu na powiązania z IRA. Trendy demograficzne od dawna wskazywały, że w Irlandii Północnej poparcie dla katolickich, irlandzkich partii nacjonalistycznych będzie tylko rosło. W Republice Irlandii Sinn Fein już jest najpopularniejszym stronnictwem polityczny.