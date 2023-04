Silny wiatr na Wyspach i załamanie pogody. Met Office wydało ostrzeżenia [wideo]

Oprócz ulewnych deszczy na Wyspach ma się pojawić również silny wiatr, którego prędkość będzie dochodzić nawet do 60 mil na godzinę.

Po spokojnych Świętach Wielkanocnych, gdy w niektórych częściach kraju było nawet cieplej niż w Rzymie, pogoda na Wyspach ulegnie we wtorek i środę załamaniu. Synoptycy ostrzegają, że w zachodnie obszary Wielkiej Brytanii uderzą silne wiatry i ulewy.

Met Office wydało żółty alert pogodowy, który obowiązuje od dzisiejszego popołudnia (wtorek) w związku z silnymi wiatrami, jakie mają uderzyć dzisiaj w Wielką Brytanię, także w związku z pojawieniem się obfitych opadów deszczu.







Wichury nawet o prędkości 60 mil na godzinę

Wysokie ciśnienie, które w większości odpowiadało za suchą i piękną weekendową pogodę, przesunęło się na wschód i zostało zastąpione przez front z Atlantyku, który będzie odpowiadał za nadchodzący okres wiatrów i deszczy.

Według Met Office od godziny 15:00 we wtorek silne wiatry, których prędkość będzie dochodzić nawet do 60 mil na godzinę, pojawią się na zachodnim wybrzeżu i w Irlandii Północnej i nie osłabną przez kolejne 12 godzin.

Z kolei drugie ostrzeżenie przed silnym wiatrem będzie obowiązywało dla południowo-zachodniej Anglii i południowej Walii od godziny 6 rano w środę do końca dnia. Mieszkańcy tych rejonów powinni spodziewać się opóźnień w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym oraz promowym. Możliwe są także krótkotrwałe przerwy w dostawie prądu.

Najsilniej ma wiać na południowym-zachodzie, w Walii, w rejonie Lake District, na wschodnim wybrzeżu Irlandii Północnej oraz w Dumfries i Galloway w Szkocji, gdzie będą obowiązywały żółte ostrzeżenia pogodowe.

Nadchodzą deszczowe dni

Synoptycy przewidują też ulewne deszcze w ciągu najbliższych dwóch dni. Environment Agency wydało aż osiem alertów powodziowych dla obszarów w całej Anglii, gdzie możliwe jest wystąpienie podtopień.

Steven Keates z Met Office powiedział, że najgorszego wiatru i deszczu należy spodziewać się we wtorek po południu i środę.

- Istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia uciążliwego wiatru w niektórych częściach Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w obszarach południowych i zachodnich, a także ulewnego deszczu, a nawet śniegu, chociaż ten ostatni prawdopodobnie ograniczy się do wyżyn na północy Wielkiej Brytanii. Chociaż związana jest z tym duża niepewność, podmuchy wiatru mogą przekraczać 60 mil na godzinę w niektórych odsłoniętych regionach wyżynnych lub przybrzeżnych, a na niektórych obszarach możliwe są opady deszczu od około 35 mm do 50 mm - oświadczył meteorolog.

Spadek temperatur po ciepłych świętach

W najbliższych dniach temperatury będą się wahać od około 11 stopni Celsjusza w północnej Szkocji do 16 stopni Celsjusza w południowej Anglii. Będzie to duża zmiana po Świętach Wielkanocnych, kiedy to w niektórych częściach Wielkiej Brytanii było cieplej niż w Rzymie.

Najwyższą temperaturę, mianowicie 17,3 stopni Celsjusza zanotowano w Chertsey w hrabstwie Surrey – tylko nieznacznie niższą niż najgorętsza temperatura dotychczas w tym roku wynosząca 17,8 stopni Celsjusza, odnotowana 30 marca w Santon Downham w hrabstwie Suffolk.

Niestety temperatury spadły już w poniedziałek, chociaż jeszcze utrzymują się w okolicach średniej dla tej pory roku, to według synoptyków w środę mają już spaść poniżej średniej i przez najbliższe dni będzie dużo zimniej.

Przed nami zimny i deszczowy tydzień

W czwartek i piątek według synoptyków będzie dość zimno i wietrznie, z przelotnymi opadami deszczu. Z kolei w sobotę będzie bardziej sucho i cieplej, z dłuższymi okresami słońca i lekkim wiatrem. Początkowo na południowym-wschodzie może być bardziej pochmurno z deszczem lub mżawką. Na początku dnia ma być też dość chłodno, jednak w miarę jego upływu, temperatura będzie rosnąć i zbliży się do normalnego poziomu o tej porze roku.

W kolejnych dniach pogoda ma się już bardziej ustabilizować, szczególnie na południu i wschodzie kraju. Synoptycy mówią, że w ciągu dnia w słońcu będzie ciepło, jednak noce nadal mogą być chłodne.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Ryanair zaczyna letnią wyprzedaż biletów z wyjątkowymi ofertami na maj i czerwiec

Gospodarstwa domowe zostaną od kwietnia mocno uderzone po kieszeni. Przeciętna rodzina straci nawet £700 w ciągu roku

Rośnie odsetek Polaków rozważających emigrację zarobkową, ale czy do UK?

Brytyjczyk nasłał komorników na Wizz Air. Wściekł się, gdy przez wiele miesięcy nie odzyskał pieniędzy za odwołane przez przewoźnika loty

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!