Bardzo silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5 miało miejsce na Filipinach. Doszło do niego w sobotę, a Pacific Tsunami Warning Center wydało ostrzeżenie przed tsunami, które obowiązywało w kilku krajach.

Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC) podało, że w sobotę późnym wieczorem na Filipinach (wyspie Mindanao) miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5. Krótko po tym pojawiły się ostrzeżenia przed tsunami.

W uwielbianym przez turystów kraju (szczególnie w okresie zimowym w Europie), doszło do silnego trzęsienia ziemi. Później natomiast zarejestrowano ponad 600 wstrząsów wtórnych.

December 2, 2023