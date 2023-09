Kryzys w UK Sierpień przyniósł wyraźny spadek cen domów w Wielkiej Brytanii. Co za tym stoi?

W sierpniu ceny domów w Wielkiej Brytanii spadły o 5,3 proc. To największy roczny spadek procentowy od 2009 roku.

Ceny domów w Wielkiej Brytanii już dawno tak szybko się nie obniżały

Sierpień tego roku przyniósł zaskakujący spadek cen domów na Wyspach. Według Nationwide Building Society, spadek wyniósł 5,3 proc. w skali roku, czyli ok. 14 600 funtów. Z kolei średnia wartość nieruchomości osiągnęła 259 153 funtów. W zeszłym miesiącu mieliśmy zatem do czynienia z największym rocznym spadkiem procentowym cen domów od lipca 2009 roku. Jeśli zaś chodzi o porównanie miesiąc do miesiąca, to w sierpniu ceny domów w Wielkiej Brytanii spadły o 0,8 proc. miesiąc do miesiąca (w lipcu było to 3,8 proc. r/r).

Co stoi za wyraźnym spadkiem cen domów w UK?

Eksperci nie mają wątpliwości, że za tak wyraźnym spadkiem cen domów w Wielkiej Brytanii stoi wzrost cen kredytów na Wyspach. Spowodowany konsekwentnym podnoszeniem przez Bank Anglii stóp procentowych. – [Obniżka cen] nie jest zaskakująca, biorąc pod uwagę skalę wzrostu kosztów kredytu w ostatnich miesiącach. To ona spowodowała, że aktywność na rynku mieszkaniowym kształtowała się znacznie poniżej poziomów sprzed pandemii. Na przykład liczba przyznanych kredytów hipotecznych była w ostatnich miesiącach o około 20 proc. niższa od średniej w 2019 r.. Natomiast dane dotyczące wniosków o kredyt hipoteczny sugerują, że spowolnienie nastąpiło niedawno – wyjaśnia Robert Gardner, główny ekonomista Nationwide.

I dodaje: – Oczekuje się w szczególności, że na niskim poziomie pozostanie bezrobocie, a zdecydowana większość obecnych kredytobiorców powinna być w stanie przetrwać wpływ wyższych kosztów finansowania zewnętrznego, biorąc pod uwagę wysoki odsetek stałych stóp procentowych. Badanie zdolności kredytowej powinno zapewnić, że osoby potrzebujące refinansowania stać na wyższe raty. Chociaż w najbliższej perspektywie aktywność [kredytowa] prawdopodobnie pozostanie ograniczona, to zdrowe stopy wzrostu dochodów nominalnych w połączeniu z umiarkowanie niższymi cenami domów powinny z czasem pomóc w poprawie przystępności cenowej mieszkań.

