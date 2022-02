Siedmiolatka z Sheffield strofuje premiera Johnsona - "nie mogłam mieć przyjęcia, a ty miałeś"

Siedmiolatka, która przez covidowe restrykcje nie mogła wyprawić aż dwóch przyjęć urodzinowych napisała list do premier Borisa Johnsona. Isobel z Sheffield (hrabstwo South Yorkshire) domaga się przeprosin od szefa brytyjskiego rządu.

List z reprymendą siedmiolatki wobec brytyjskiego premiera stał się tematem numerem jeden mediów na Wyspie w trakcie minionego weekendu. Dziewczynka, której zabroniono świętować własnych urodzin - i to dwukrotnie! - na wieść o tym, że na Downing Street 10 zorganizowano Borisowi Johnsonowi przyjęcie niespodziankę postanowił napisać do niego list. Nie może przecież być tak, że ludzie którzy sami ustalają pewne reguły muszą dawać dobry przykład i ich przestrzegać, jak słusznie uznała Isobel z Sheffield. Jej korespondencja z premierem została pokazana dziennikarzom BBC. W odręcznie napisanym liście od siedmiolatki czytamy:

I think Isobel from Sheffield has really captured the nation's sense of outrage about Boris Johnson's lockdown parties h/t @BBCNewshttps://t.co/K0MgVSetEApic.twitter.com/GAJM7wVAhE