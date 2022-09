Siedem suplementów, o których musisz pamiętać przed nastaniem jesieni

Pogoda staje się coraz bardziej kapryśna, a sezon jesienno-zimowy zbliża się do nas wielkimi krokami. Jak twierdzą eksperci, aby uchronić się przed przeziębieniem czy grypą, najlepiej zadbać o wzmocnienie naszego organizmu już teraz, gdyż budowanie odporności wymaga trochę czasu. Oto siedem suplementów, które nam w tym pomogą.

Wraz z nadejściem jesieni nie tylko temperatury znacznie się obniżają, ale też robi się bardziej wilgotno, a pogoda staje się bardzo zmienna, co wystawia nasz organizm na działanie niekorzystnych czynników. Kolejną niesprzyjającą sytuacją jest zmniejszanie się ilości słońca, zarówno za sprawą coraz krótszych dni jak i dni pochmurnych. Z każdym z tych niekorzystnych czynników możemy sobie poradzić, zarówno przez cieplejsze ubrania, bardziej energetyczną dietę, a także przed odpowiednie suplementy. W tym artykule chcieliśmy Wam przedstawić siedem z nich, dzięki którym będziecie w stanie bezproblemowo przetrwać jesień i zimę, a także wczesną wiosnę. Pamiętajcie jednak, aby jak najszybciej znalazły się one w Waszej „profilaktycznej apteczce”, gdyż dzięki temu zwiększycie ich skuteczność.

Witamina D buduje odporność

W czasie pandemii coraz więcej lekarzy zaczęło nas uświadamiać, że niedobory witaminy D wpływają na nasz organizm na tyle niekorzystnie, że staje się on niemal bezbronny w obliczu infekcji. Uregulowanie jej poziomu w naszym organizmie jest kluczowe, aby wzmocnić jego odporność. Niestety o ile jest to łatwe latem, sprawa staje się o wiele bardziej problematyczna jesienią, zimą i wczesną wiosną. W tym wypadku nie mamy innego wyjścia jak wybrać odpowiedni suplement, dzięki któremu dostarczymy ten niezbędny składnik naszemu organizmowi. Najlepsze są produkty naturalne jak np. witamina D z lanoliny - AURA HERBALS Omega+ Witamina D3, którą cechuje najprostszy skład, bez zbędnych dodatków.

Oprócz budowania odporności organizmu, witamina D pomaga nam także we wzmocnieniu naszych zębów, prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, a także korzystnie wpływa na przyswajanie wapnia i fosforu.

Witamina K2 to zdrowe kości

Przyswajalność witaminy K2, odpowiedzialnej za zdrowe kości, zależy także od witaminy D, dlatego też często łączy się je w jednej kapsułce, jak to jest w przypadku chociażby suplementu D-VITUM Forte K2. Preparat D-Vitum forte K2 zawiera w swoim składzie naturalną witaminę K2 - menachinon-7 (MK-7) otrzymywaną w wyniku biofermentacji z udziałem mikroorganizmów Bacillus subtilis natto.

Tran uzupełnieniem codziennej diety

Do naturalnych i stosowanych od wielu lat sposobów na silny organizm jest regularne picie tranu. Möller’s Tran Norweski to oryginalny tran z wątroby dorsza Skrei poławianego w najczystszych wodach arktycznych u wybrzeży Norwegii. Pozwala on uzupełnić codzienną dietę w nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 oraz witaminy D3, A i E. Dzięki zwiększonej ilości naturalnych przeciwutleniaczy kwasy omega-3 obecne w tranie Möller’s zachowują naturalne właściwości na dłużej.

Acerola – naturalna witamina C

Każdemu z nas witamina C kojarzy się ze skutecznym zwalczaniem stanów przeziębieniowych lub zapobieganiem im. Problemem na rynku farmaceutycznym stała się jednak zbyt duża ilość produktów, z których wiele jest mało skutecznych. W parze z efektywnością w przyswajaniu przez organizm tej witaminy idzie jednak natura, dlatego stworzono tabletki Natur C acerola, które w składzie mają wyciąg z aceroli. Oprócz budowania odporności, witamina C uelastycznia i uszczelnia naczynia krwionośne, zmniejsza uczucie zmęczenia, wspomaga regenerację kolagenu (co opóźnia efekty starzenia).

Czarny bez w okresie jesienno-zimowym

Znany ze swojej skuteczności w przeciwdziałaniu przeziębieniom jest czarny bez, z którego najczęściej sporządzano syrop spożywany regularnie w małych dawkach w okresie jesienno-zimowym. Mając na uwadze fakt, że najbardziej na zmiany pogodowe narażone są dzieci, postanowiono z myślą o ich zdrowiu stworzyć produkt naturalny, którego właściwości znane są od lat. Tak powstał Sambucol Kids, syrop zawierający sok z czarnego bzu przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia.

Kompozycja ADEK

Ułatwieniem w dbałości o odporność organizmu jest kompozycja witamin, za sprawą której nie musimy pamiętać, aby przyjmować wiele różnych produktów. ALLNUTRITION ADEK +Omega 3 jest właśnie kompleksem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach wzbogaconym olejem rybim dostarczającym kwasy EPA i DHA odpowiadające za prawidłowy stan skóry, a także zapobiegające stanom zapalnym i działającym przeciwzakrzepowo.

Olej z wątroby rekina

Olej z wątroby rekina, który zawiera np. suplement Rekinol Extra, jest źródłem NNKT, czyli nienasyconych kwasów tłuszczowych, które zapobiegają wielu chorobom, w tym infekcjom wirusowym i przeziębieniom. Posiada on także inną wyjątkową właściwość – zawarte w nim alkiloglicerole hamują rozwój komórek nowotworowych. Olej z wątroby rekina jest też źródłem witamin A, D i E.

