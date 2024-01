Kryzys w UK Siedem mitów dotyczących ogrzewania mieszkania. Które brzmią znajomo?

Wraz ze wzrostem rachunków za energię z początkiem 2024 r., niezwykle ważne jest, by korzystać z ogrzewania możliwie jak najbardziej efekywnie. Zwłaszcza, że nad Wyspy nadeszły właśnie mrozy.

Efektywne ogrzewanie mieszkania to klucz do sukcesu

Eksperci informują, że wielu z nas powiela w zimie kosztowne błędy w zakresie ogrzewania mieszkania. A przecież efektywne korzystanie z energii cieplnej, niezależnie od jej źródła, to klucz do sukcesu. Czasami błędy te wynikają z naszych przyzwyczajeń, a czasami – na przykład z rad naszych bliskich czy znajomych, którzy, choć chcą dobrze, mylą się w niektórych podstawowych kwestiach. Dlatego, jak wskazują eksperci, po porady dotyczące najbadziej efektywnego ogrzewania naszych domów i mieszkań warto jest sięgnąć do sprawdzonych źródeł.

Poniżej przedstawiamy siedem najpopularniejszych mitów dotyczących ogrzewania zebranych przez Llewellyn Kinch z MakeMyHouseGreen.com. Zobacz, które z nich brzmią dla Ciebie znajomo:

Ciepło ucieka przez drzwi i okna

Oczywiście, pewnej utraty ciepła nie da się uniknąć, jeśli chodzi o drzwi i okna. Nawet, jeśli są one stosunkowo nowe. Ale drzwi i okna to nie jedyni winowajcy. Na sprawę ogrzewania mieszkania należy popatrzeć kompleksowo, a zatem trzeba przypatrzeć się także innym czynnikom odpowiedzialnym za uciekanie ciepła. Jednym z nich, i bodaj najważniejszym, jest odpowiednia izolacja. Wiele budynków mieszkalnych, zwłaszcza tych wznoszonych w latach minionych, nie posiada dobrej izolacji, przez co przez ich ściany ucieka mnóstwo ciepła. Poza tym warto jest też sprawdzić, czy gdzieś w ścianach nie ma otworów i szczelin, przez które do wnętrza domu/mieszkania wdziera się zimne powietrze.

Podkręcenie termostatu szybciej nagrzewa dom

Podwyższenie wartości na termostacie wcale nie powoduje szybszego nagrzania domu. Jedyne, co w ten sposób ryzykujemy, to przegrzanie pomieszczenia, jeśli w porę nie obniżymy zadanej temperatury. Nowoczesne systemy działają ze stałą predkością, a zatem nie można nic zrobić, aby przyspieszyć proces grzania.

Grzejniki elektryczne są bardziej wydajne niż ogrzewanie centralne

Grzejniki elektryczne są dosyć drogie w użytkowaniu, choć bardzo szybko ogrzewają powietrze w swoim pobliżu. Takie grzejniki sprawdzaja się w przypadku małych pomieszczeń lub jako dodatkowe źródło ciepła. Natomiast do ogrzania całego mieszkania efektywniejsze i znacznie tańsze jest ogrzewanie centralne. Nowoczesne systemy centralnego ogrzewania są tak zaprojektowane, by ciepło rozchodziło się po pomieszczeniach stosunkowo równomiernie.

Taniej jest pozostawić ogrzewanie na niskim poziomie przez cały dzień, niż włączać i wyłączać grzejniki

Jest to mit, ponieważ nowoczesne systemy grzewcze szybko osiągają zadaną temperaturę. Nie ma zatem potrzeby pozostawiania ogrzewania włączonego przez cały dzień. Piece wystarczy na przykład wlączyć dopiero po powrocie do domu, na wieczór. Termostaty i inteligentne systemy można dowolnie programować, żeby zoptymalizować wykorzystanie energii do ogrzania domowych pomieszczeń.

Wentylatory sufitowe zimą są bezużyteczne

To jeden z większych mitów, choć wentylatory sufitowe rzadko kiedy można spotkać we wnętrzach mieszkań prywatnych. Urządzenia te są jednak przydatne także zimą, ponieważ przy niskiej prędkości są w stanie delikatnie wypchnąć ciepłe powietrze unoszące się tuż pod sufitem z powrotem na dół, do użytkowej części pomieszczenia.

Panele słoneczne działają również w zimie

Osoby, które mają zamontowane panele słoneczne, mogą czasem błędnie wnioskować, że zimą są one w zasadzie nieprzydatne. Ale to nie jest prawda. Energia słoneczna nadal jest w zimie istotna, choć ekspozycja na słońce systemów solarnych jest słabsza i krótsza.

Inwestycja w nowe systemy grzewcze jest zbyt droga

Choć inwestycja w nowoczesne systemy grzewcze może początkowo wiązać się z wysokimi kosztami, to jednak po pewnym czasie zwraca się ona z nawiązką. Modernizacja systemów grzewczych siłą rzeczy prowadzi do długoterminowych oszczędności, ponieważ działają one wydajniej i zużywają mniej energii.