Sieci komórkowe łamią wszelkie obietnice dotyczące roamingu po Brexicie, jak uważa Martin Lewis

Martin Lewis nie ma żadnych złudzeń - firmy telekomunikacyjne będą łamały obietnice związane z brakiem opłat roamingowych po Brexicie. Jednocześnie apeluje o większą ochronę konsumentów ze strony Ofcomu.

Jeśli ktokolwiek miał jakiekolwiek wątpliwości w tej kwestii, to (niestety!) musimy je rozwiać - wielkie telekomy działające w UK po Brexicie w pełni korzystają z deregulacji, która pojawiła się wraz z wyjściem z UE. Jak podaje "The Guardian", wraz z końcem czerwca 2022 wygasł szereg zabezpieczeń konsumenckich, chroniących wszystkich posiadaczy telefonów komórkowych przez kosztami związanymi z roamingiem. Sieci nie muszą już wysyłać klientom wiadomości wyjaśniających opłaty za korzystanie z usług mobilnych zagranicą lub wprowadzać ograniczeń maksymalnych opłat za transmisję danych w roamingu. Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Martina Lewisa wraz z brexitową deregulacją konsumenci "zdani są" na łaskę i niełaskę wielkich sieci. Ich obietnice dotyczące nie wprowadzania dodatkowych opłat za roaming są niewiele warte...

Deregulacja rynku mobilnego w UK po Brexicie

"Nie wierzę w samoregulację firm mobilnych. Kiedy opuściliśmy UE, obiecali, że nie wprowadzą ponownie europejskich opłat roamingowych, a jednak większość dużych sieci złamała tę obietnicę" - komentował szef MoneySavingExpert.com. "W związku z tym, w naszym raporcie wzywamy Ofcom, aby nie ufał tym dobrowolnym obietnicom. Musimy ponownie wprowadzić formalną, obowiązkową ochronę konsumentów”.

Jak zwraca uwagę "Guardian", oprócz narzucania wysokich kosztów, sieci komórkowe wykorzystują niejasności, z których konsumenci rzadko są świadomi. Wiele z nich ogranicza na przykład dzienne opłaty roamingowe, ale każdy telekom definiuje „dzień” inaczej, przy czym niektórzy liczą okres 24 godzin od pierwszego użycia, a inni po prostu kończą go o 23:59 czasu brytyjskiego, niezależnie od tego, gdzie faktycznie przebywa podróżny lub kiedy po raz pierwszy użyli danych. Co gorsza, operatorzy rzadko określają swoje warunki w SMS-ach wysyłanych po przylocie za granicę.

Firmy telekomunikacyjne podnoszą ceny

Przypomnijmy, po wyjściu UK z UE na Wyspie przestała obowiązywać unijna dyrektywa "Roam Like At Home". To właśnie dzięki niej w krajach należących do Wspólnoty możemy dzwonić z telefonów komórkowych "bez przeszkód", to znaczy bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z roamingiem.

W praktyce oznacza to, że operatorzy działający na Wyspie mają pełne prawo naliczać opłaty za korzystanie ze swoich usług na terenie krajów UE. Analogicznie - sieci działające na terenie UE mogą wprowadzić opłaty roamingowe na terenie Wielkiej Brytanii.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!