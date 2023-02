Sieć Three oferuje taryfę socjalną, z której można skorzystać tylko pobierając benefity

Jedna z brytyjskich sieci telefonicznych oferują „taryfę socjalną” dla osób, które pobierają benefity. Ci, którzy korzystają z państwowej pomocy, będą mogli skorzystać z abonamentu za 12 funtów miesięcznie. Jak wyglądają szczegóły tej oferty? Co warto o niej wiedzieć?

Taryfa socjalna mająca na celu pomoc użytkownikom w dostępie do szeroko pojętych usług mobilnych w ramach abonamentu telefonii komórkowej została uruchomiona przez Three. Jeden z największych operatorów komórkowych na Wyspie za 12 funtów w skali miesiąca oferuje w jej ramach nieograniczone rozmowy i SMS-y oraz pakiet danych do wykorzystania. Abonament ten będzie dostępny nie bezpośrednio w Three, ale za pośrednictwem jej marki Smarty. Taryfa socjalna od Three będzie funkcjonować, jako elastyczny plan miesięczny, który będzie można zmienić lub anulować w dowolnym momencie, jak podaje brytyjski portal informacyjny „The Guardian”.





Zaznaczmy jednak, że nie będzie ona dostępna dla każdego!

Sieć Three ze specjalną ofertą dla osób pobierających benefity

Z rozwiązania wypracowanego przez Three będą mogli skorzystać tylko ci klienci, którzy pobierają benefity. Umowę będzie można podpisać, jeśli jest się beneficjentem pomocy (między innymi!) z tytułu Universal Credit, income support, pension credit, job seekers’ support i employment support (te dwa ostatnie benefity muszą być powiązane z dochodami).

Według wyliczeń Three ponad 4,2 mln gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii będzie mogło skorzystać z tej taryfy.

Abonament w wysokości 12 funtów miesięcznie obejmuje nieograniczone rozmowy i SMS-y oraz pakiet danych

„Ponieważ kryzys związany z rosnącymi kosztami życia nadal wywiera presję finansową na wielu naszych klientów, firma Three jest zobowiązana do odegrania swojej roli w obniżeniu wydatków” – komentowała Elaine Carey, dyrektor handlowy Three, cytowana przez „Guardiana”.

„Teraz bardziej niż kiedykolwiek ludzie potrzebują wsparcia, które powinno obejmować dostęp do przystępnych cenowo usług mobilnych bez ograniczeń. Cieszę się, że dzisiaj uruchamiamy tę taryfę, oferującą tani dostęp do naszej sieci klientom, którzy tego najbardziej potrzebują” - uzupełniała Carey.

Czym są taryfy socjalne?

Warto w tym miejscu dodać, iż kilka innych firm telekomunikacyjnych operujących na Wyspach również wprowadziło taryfy socjalne dla klientów potrzebujących wsparcia w zakresie rosnących kosztów utrzymania. Brytyjski rząd wcześniej prosił te firmy o większe promowanie takich rozwiązań po tym, jak dane Ofcom wykazały, że chociaż oferty były szeroko dostępne, bardzo niewielu kwalifikujących się miało wiedzę o takich możliwościach. Dodajmy, iż oferty socjalne znajdziemy wśród innych operatorów (BT, Sky, Virgin Media, Vodafone, YouFibre, Now i Lothian, żeby wymienić tylko kilka). Każdy z telekomów ustala swoje własne kryteria kwalifikowalności, ale najczęściej konieczne jest właśnie pobieranie benefitów.

Hutchison 3G UK Ltd to brytyjski dostawca usług telekomunikacyjnych i internetowych z siedzibą zlokalizowaną w Reading w Anglii. Three jest czwartym co do wielkości operatorem sieci komórkowej w Wielkiej Brytanii, z około 9,5 milionami abonentów w 2021 roku. Firma została uruchomiona 3 marca 2003 roku, jako pierwsza komercyjna sieć w stu procentach działająca w ramach częstotliwości 3G w Wielkiej Brytanii. Obecnie świadczy usługi 3G, 4G i 5G (niektóre obszary) za pośrednictwem własnej infrastruktury sieciowej.

Z kolei w sierpniu 2017 firma Three uruchomiła markę SMARTY, która w swoich założeniach miała konkurować z markami Giffgaff (należącej do O2) oraz VOXI (Vodafone).

Kto może z nich korzystać?

Przypomnijmy, w ostatnim czasie brytyjskie telekomy zapowiedziały podwyżki w ramach oferowanych przez siebie usług. Virgin Media podnosi ceny usług szerokopasmowych, telewizyjnych i telefonii stacjonarnej średnio o 13,8%. Zmiany cen będą się różnić w zależności od danego abonamentu i taryfy, na jaką zdecydował się klient, a podwyżki wejdą w życie 1 kwietnia 2023 roku lub 1 maja 2023 roku, ponownie w zależności od aktualnej umowy.

Według danych, na jakie powołują się brytyjskie media, przeciętny klient Virgin Media wydaje na oferowane przez tę firmę usługi 48,19 GBP miesięcznie. Przy wzroście rachunku na poziomie 13,8% będziemy mieli do czynienia z podwyżką na poziomie 6,65 GBP miesięcznie, czyli 79,90 GBP rocznie. Z kolei w skali roku rachunki gospodarstw domowych w UK korzystających z usług Sky wzrosną o około 67 funtów, a wzrost rachunków za usługi związane z dostępem do łącz szerokopasmowych i TV sięgnie 8,1%. W skali roku ten ruch przełoży się na podwyżkę sięgającą 67,20 GBP.

