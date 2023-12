Życie w UK Sieć Three nie działa? Tysiące klientów zgłasza problemy

Międzynarodowy operator telefonii komórkowej, Three nie działa dzisiaj prawidłowo. Setki klientów zostało dziś rano pozbawionych sygnału z powodu awarii. Do tej pory za pośrednictwem Down Detector ponad 1000 klientów zgłosiło problemy z usługami.

W piątek (1 grudnia) coraz więcej osób zgłaszało, że sieć Three nie działa. Chociaż ponad połowa skarg dotyczyła braku sygnału od operatora komórkowego, to część klientów zgłaszała również problemy z mobilnym internetem 4G i 5G.

Sieć Three nie działa

Problemy z siecią Three zaczęły się po godzinie 07.00 w piątek rano i nadal trwają. Z najnowszych informacji wynika, że do tej pory awarię zgłosiło ponad 1300 klientów. W sprawie głos zabrał także rzecznik sieci:

– Dzisiaj rano niewielka liczba klientów może mieć problemy z naszą siecią. Nasi technicy pracują nad tym problemem. Aby rozwiązać go tak szybko, jak to możliwe. Przepraszamy państwa za wszelkie utrudnienia.

Problemy z dostępem do sieci występują głównie w Londynie. Ze stolicy właśnie wpłynęło najwięcej zgłoszeń dotyczących awarii.

Nie jest to pierwsza taka sytuacja

Problemy z siecią Three wystąpiły również na początku tego tygodnia. Konkretnie we wtorek nastąpiła awaria aplikacji Three+ Rewards. Wtedy też ThreeSupportUK opublikowało post na Twitterze, w którym podało: „Jesteśmy świadomi problemu z dostępem do aplikacji Three+ Rewards. Nasz zespół pracuje nad jak najszybszym jego rozwiązaniem, o czym będziemy informować na bieżąco. Dziękujemy za Państwa cierpliwość.”

Rekompensata za awarię sieci

Klienci, którzy mają problemy z usługami komórkowymi u swojego operatora, mogą domagać się od niego rekompensaty. Firmy internetowe zazwyczaj płacą 8 funtów, gdy usługi szerokopasmowe i telefoniczne nie zostaną naprawione po dwóch pełnych dniach braku sygnału.

W przypadku, gdy chcemy złożyć skargę na ThreeMobile w związku z awarią, musimy skontaktować się z operatorem przez telefon lub internetowo. Możemy też udać się do oddziału firmy.