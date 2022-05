Sieć sklepów spożywczych McColl's ogłasza upadłość. Zagrożonych jest 16 000 miejsc pracy

Fot. Getty

Zarząd sieci sklepów spożywczych McColl's potwierdził, że nie udało mu się porozumieć z wierzycielami w sprawie przedłużenia umów kredytowych. A to oznacza, że detalista przejdzie w administrację PwC, a przyszłość sklepów McColl's i miejsc pracy stanie pod znakiem zapytania.

Jeszcze w piątek istniała nadzieja, że sieć sklepów spożywczych McColl's zdoła porozumieć się z wierzycielami w sprawie przedłużenia umów kredytowych. Ale pożyczkodawcy dali jasno do zrozumienia, że nie są zadowoleni z rozmów i że ich wynik nie jest dla nich ostatecznie do zaakceptowania. W związku z tym sieć przejdzie teraz w zarząd PwC - przedsiębiorstwa, które postara się nie tylko uchronić jak najwięcej sklepów przed zamknięciem, ale i postara się „ochronić interesy pracowników”. A trzeba wiedzieć, że McColl's posiada w całej Wielkiej Brytanii blisko 1100 sklepów, w których pracuje 16 000 pracowników. Spółka poinformowała, że ma nadzieję, iż administratorzy doprowadzą do „jak najszybszej sprzedaży przedsiębiorstwa nabywcy zewnętrznemu”.

16 000 miejsc pracy w UK jest zagrożonych

Stawka jest bardzo duża, ponieważ w sieci McColl's zatrudnionych jest aż 16 000 pracowników. Przejęciem firmy zainteresowana jest sieć Morrisons oraz gigant EG Group. Sieć supermarketów Morrisons, która jest głównym partnerem hurtowym McColl's, przedstawiła już ofertę ratunkową polegającą na kontynuacji działalności sklepów, absorpcji długów spółki w wysokości ponad £100 mln i przejęcia odpowiedzialność za program emerytalny firmy.

Sieć sklepów McColl’s od dłuższego czasu borykała się z problemami finansowymi. Sieć została dotknięta gwałtownie rosnącymi kosztami, spowodowanymi zakłóceniami w łańcuchu dostaw, inflacją i rosnącym zadłużeniem.