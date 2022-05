Sieć sklepów Screwfix zatrudni 800 nowych pracowników i otworzy 80 nowych placówek

Rynek pracy w UK - 800 nowych wakatów do stycznia 2023

Fot: Wikimedia Commons

Sieć Screwfix planuje ekspansję - do stycznia 2023 roku ma powstać aż 80 nowych sklepów pod tym szyldem, w którym zatrudnienie znajdzie 800 nowych pracowników. Nowe placówki będą otwierane zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i Irlandii.

W czasie pandemii Brytyjczycy wręcz rzucili się do odnawiania swoich domów, ogródków i mieszkań, co przełożyło się na zyski Screwfix, sieci sklepów z produktami DIY dla majsterkowiczów, należącej do Kingfisher. W 2021 roku marka odnotowała ponad miliard funtów zysku w samym UK. Część tych pieniędzy zostanie przeznaczony na dalszy rozwój, zatrudnianie nowych pracowników oraz otwieranie nowych punktów.

Screwfix ma stworzyć do stycznia 2023, a więc w przeciągu kilku najbliższych miesięcy w zasadzie, aż 800 nowych miejsc pracy w handlu detalicznym w ramach planów otwarcia 80 nowych sklepów w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Na zatrudnienie będą mogli liczyć zarówno sprzedawcy ("sales assistants"), jak i menadżerowie sklepów.

"Wiemy, jak bardzo zajęci są majsterkowicze i jak ważna jest dla nich możliwość znalezienia sklepu Screwfix w pobliżu miejsca zamieszkania. Właśnie z tego powodu chcemy być bardziej dostępni" - komentował szef Screwfix John Mewett. "Cieszymy się również, że możemy mieć pozytywny wpływ na lokalne społeczności, tworząc ponad 800 miejsc pracy dla lokalnych mieszkańców" - dodawał.

W 2021 roku Screwfix otworzyła 70 nowych sklepów, a w tym roku liczba sklepów zwiększy się do 870. W marcu 2022 ogłoszono ​​zwiększenie minimalnej płacy pracowników o 5,4%, do kwoty 9,70 funtów za godzinę, począwszy od 1 kwietnia. Tym samym zarobki w Screwfix przewyższą stawkę minimum wage wynoszącą 9,50 funta.

Popularna sieć sklepów dla majsterkowiczów planuje dalszą ekspansję

Dalsza ekspansja Screwfix będzie miała miejsce pomimo nieco słabszych wyników finansowych w ostatnim czasie. Sieć odnotowała spadek sprzedaży w okresie trzech miesięcy do końca stycznia wynoszący 4,2%.