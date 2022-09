Sieć Sainsbury's podnosi płace swoim pracownikom oraz oferuje im... darmowe posiłki

Władze drugiej co do wielkości sieć marketów w UK podjęły decyzję nie tylko o podwyżce wynagrodzenia swoich pracowników, ale również zaoferują im bezpłatne artykuły spożywcze w ramach specjalnego pakietu pomocowego.

Podwyżka w skali 25 pensów za godzinę pracy wejdzie w życie od października 2022 roku. Sainsbury's przeznaczy na nią około 20 mln funtów, a na wyższe wynagrodzenie będzie mogło liczyć około 127 tys. pracowników zatrudnionych w Sainsbury's i Argos. W praktyce oznacza to wzrost z poziomu 10 funtów za godzinę pracy do poziomu 10,25 w skali całego kraju oraz podwyżkę z 11,05 do 11,30 funtów w stołecznym Londynie. Dodajmy również, że zaplanowano budżet w wysokości 5 mln funtów na zapewnienie darmowego dostępu do "podstawowych artykułów spożywczych podczas pracy zmianowej" od pierwszego tygodnia października do końca grudnia. Takie działanie ma na celu ulżeniu presji finansowej wynikającej z kryzysu kosztów utrzymania w UK.

Kolejna podwyżka zarobków dla pracowników Sainsbury's i Argos

Oprócz tego, zatrudnieni w sklepach tych sieci będą mogli liczyć na jeszcze większe rabaty pracownicze. Są już uprawnieni do całorocznej zniżki Sainsbury w wysokości 10 procent, która wzrośnie do 15 procent przez pięć dni po dniu wypłaty, a aby pomóc w zakupach świątecznych, zniżka dla pracowników w Argos wzrośnie do 15 procent w Boże Narodzenie. Zmiany te wejdą w życie od 23 września.

"Każdego dnia słyszę od kolegów, którzy naprawdę odczuwają presję rosnących kosztów życia" - komentował Simon Roberts, Sainsbury’s chief executive. "Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc naszym kolegom w obliczu rosnących rachunków i kosztów utrzymania tej jesieni. Inwestujemy w wart 25 milionów funtów pakiet wsparcia (...). Po raz pierwszy w tym samym roku dokonaliśmy dwóch podwyżek. Naszym najwyższym priorytetem jest wspieranie naszych klientów i współpracowników" - podsumował.

Sieć przeznaczy 25 mln funtów na specjalny pakiet wsparcia

Przypomnijmy, Sainsbury’s w styczniu podniosło stawki godzinowe.W szyscy pracownicy Sainsbury's i sieci Argos otrzymali podwyżkę podstawowej stawki godzinowej z 9,50 funta do co najmniej 10 funtów. Co więcej, pracownicy zatrudnieni w centrum Londynu zarabiali 11,05 funta (poprzednio ich wynagrodzenie sięgało 10,10 funta), a osoby zatrudnione w zewnętrznym Londynie - 10,50 funta (wcześniej - 9,75). Z kolei kierowcy mogli liczyć na podwyżkę do poziomu 11,50 funta. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Sieć Sainsbury's podniesie minimalną stawkę godzinową do 10 funtów".

Jak wynagrodzenie oferowane przez Sainsbury's wygląda na tle konkurencji? W Lidlu i Aldi od - odpowiednio - lutego i marca tego roku podwyżki dobiły do poziomu 10,10 funta na godzinę. W dodatku w Lidl oferuję 11,40 "doświadczonym pracownikom". Z kolei Tesco płaci obecnie 9,55 funta na godzinę. Jeszcze mnie można zarobić w Waitrose i Co-op (minimalna stawka godzina sięga 9,50 funta) oraz w Asdzie (9,18 funta). Wszystkie te stawki obowiązywały na początki roku 2022.

