Sieć Sainsbury's podniesie minimalną stawkę godzinową do 10 funtów

Sainsbury's stanie się kolejną siecią retail funkcjonująca na rynku brytyjskim, której pracownicy będę zarabiać (przynajmniej!) 10 funtów na godzinę. Jakie stawki obecnie oferuje druga największa sieć marketów w UK?

Zatrudniający około 150 tysięcy osób gigant rynku retail zapowiedział podwyżki dla swoich pracowników. W ten sposób Sainsbury's idzie w ślady Morrisons, Lidla i Aldi, które jeszcze w zeszłym roku obiecały podwyżki swoich stawek. O ile konkretnie wzrośnie wynagrodzenie i kto będzie zarabiał więcej? Zasadniczo, wszyscy pracownicy Sainsbury's i sieci Argos mogą liczyć na podwyżkę podstawowej stawki godzinowej z 9,50 funta do co najmniej 10 funtów. Co więcej, pracownicy zatrudnieni w centrum Londynu będą zarabiać 11,05 funta (poprzednio ich wynagrodzenie sięgało 10,10 funta), a osoby zatrudnione w zewnętrznym Londynie - 10,50 funta (wcześniej - 9,75). Z kolei kierowcy mogą liczyć na podwyżkę do poziomu 11,50 funta.

Wszystkie te zmiany wejdą w życie w dniu 6 marca 2022 roku.

Kolejna sieć retail podnosi minimalną stawkę godzinową

W tym roku zarobki w sieci mają wzrosnąć o 5.3%, co sprawi, że wynagrodzenie dla pracownika Sainsbury's będzie przekraczało zarówno National Living Wage, jak i próg Real Living Wage. Przedstawiciele sieci zaznaczają, że w ciągu ostatnich pięciu latach podstawowa stawka godzinowa wzrosła o 25%.

"Dokonujemy tej znaczącej inwestycji, aby pokazać naszym pracownikom, jak bardzo cenimy ich wspaniałą pracę, którą codziennie wykonują dla naszych klientów" - komentował prezes Sainsbury, Simon Roberts. Dodajmy również, że pracownicy oprócz podwyżek mogą liczyć na 10 proc. rabatu na zakupy w Sainsbury's, Argos i Habitat. Zniżka będzie podwyższana do poziomu 15 proc. w każdy dzień wypłaty i przez kolejne pięć dni.

Ile będzie można zarobić pracując w Sainsbury's?

Jak wynagrodzenie oferowane przez Sainsbury's wygląda na tle konkurencji? W Lidlu i Aldi od - odpowiednio - lutego i marca tego roku podwyżki dobiły do poziomu 10,10 funta na godzinę. W dodatku w Lidl oferuję 11,40 "doświadczonym pracownikom". Z kolei Tesco płaci obecnie 9,55 funta na godzinę. Jeszcze mnie można zarobić w Waitrose i Co-op (minimalna stawka godzina sięga 9,50 funta) oraz w Asdzie (9,18 funta).