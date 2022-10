Sieć dyskontów Aldi szuka nowych pracowników - kto może liczyć na zatrudnienie?

Niemiecka sieć dyskontów Aldi rekrutuje pracowników — władze czwartej co do wielkości sieci retail chcą zatrudnić ponad sześć tysięcy osób. Poszukiwani są zarówno szeregowi pracownicy, jak i lokalni menadżerowie. Jeśli chcecie znać szczegóły, to zapraszamy do lektury!

Sieć Aldi zatrudnia 100 menadżerów lokalnych w różnych regionach Wielkiej Brytanii, a także 6000 innych pracowników w sklepach na terenie całym kraju. Jak czytamy na łamach portalu informacyjnego „The Daily Mirror”, w najbliższym czasie trwać będzie rekrutacja do pracy w niemieckiej sieci. Obecnie na terenie UK funkcjonuje 970 sklepów pod szyldem Aldi, ale do końca roku ich liczba ma wzrosnąć o 16 kolejnych, a w związku z tym zwiększa się liczba wakatów. Nowe markety zostaną otwarte na terenie Bath i Birmingham, a także w znacznie mniejszych miastach, jak Penzance i Maidenhead oraz w wielu innych lokalizacjach.

Praca w Aldi — na jaką płacę można liczyć?

Praca będzie nie tylko dla szeregowych pracowników, ale również na stanowiskach kierowniczych. „Poszukujemy najbardziej pracowitych i ambitnych osób, które dołączą do naszego zespołu w ramach programu dla menadżerów regionalnych. Program daje osobom indywidualnym możliwość poznania tajników sektora u jednego z najszybciej rozwijających się sprzedawców detalicznych w kraju, a także odbycie po drodze dogłębnego szkolenia” - komentowała dyrektor ds. rekrutacji Aldi UK, Kelly Stokes.

Warto także zaznaczyć, iż całkiem niedawno, bo w lipcu 2022 sieć ruszyła z planem rozbudowy swoich centrów dystrybucji, transportu i konserwacji w 11 regionalnych centrach dystrybucji w UK. W przeciągu 12 miesięcy planowano zatrudnić 1000 pracowników na stanowiska w pełnym wymiarze godzin, jak i niepełnym wymiarze. Pensja nowych pracowników miała wynosić aż do 19,80 za godzinę.

Ilu pracowników planuje zatrudnić niemiecka sieć?

Przypomnijmy, we wrześniu niemiecka sieć dyskontów spożywczo-przemysłowych Aldi wyprzedziła innego giganta tego sektora – sieć Morrisons – i stała się czwartym co do wielkości supermarketem w Wielkiej Brytanii. Pracownia badania opinii publicznej Kantar przekazała, iż nie tylko Aldi wyrosło na czwartą siłę na brytyjskim rynku, ale generalnie dyskonty spożywcze zyskują coraz większy udział w tym segmencie, ponieważ mieszkańcy UK coraz chętniej robią tam właśnie zakupy.

Warto również dodać, iż według organizacji prokonsumenckiej „Which?” to właśnie Aldi pozostaje najtańszym sklepem do robienia codziennych zakupów w chwili obecnej. W zestawieniu koszyka z zakupami zawierającego 48 popularnych produktów we wrześniu 2022 roku niemiecka sieć dyskontów zdeklasowała swoją konkurencję. Za „grocery” w Aldi zapłacimy £75.61 (w poprzednim miesiącu suma ta wyniosła £76.24). Po raz kolejny popularna sieć marketów na brytyjskim rynku nie ma sobie żadnej konkurencji pod względem cen. Jeśli ktoś chce zrobić codzienne zakupy przede wszystkim tanio, to swoje kroki powinien skierować właśnie tam.

Czy warto pracować w Aldi?

A jak wyglądają zarobki wśród pracowników Aldi? Jej władze po raz drugi w ciągu roku podniosły płace dla „szeregowych” pracowników sklepów. To efekt ostrej konkurencji o pracowników po pandemii Covid-19 i Brexicie. Drugie w 2022 roku podwyżki wynagrodzenia pracowników Aldi miały miejsce we wrześniu bieżącego roku. Wzrost zarobków w niemieckiej sieciówce sięgnął 40 pensów za godzinę pracy w przypadku całego kraju oraz w przypadku Londynu.

Tym samym minimalne wynagrodzenie wzrosło z 10,10 funta na godzinę do 10,50 GBP (cały kraj) oraz z 11.55 funta do poziomu 11,95 GBP. Procentowo, wynagrodzenie w Aldi pójdzie zatem w górę o 3,5%. Na podwyżce tej skorzysta około 26 000 pracowników sklepów niemieckiej sieci, co oznacza, że ​​w tym roku inwestycje Lidla w wynagrodzenia swojej załogi wyniosą 43 mln funtów.

„Nasze nowe stawki płac utrzymują pozycję Aldi jako najlepiej opłacanego supermarketu w Wielkiej Brytanii”

Dodajmy, że nowe stawki wynagrodzenia w Aldi, które mają zacząć obowiązywać od września 2022 przekraczają sugerowaną przez Fundację Living Wage pensję minimalną w UK, wynoszącą w chwili obecnej 9,90 GBP za godzinę pracy w kraju i 11,05 GBP w ramach M25.

„Nasze nowe stawki płac utrzymują pozycję Aldi jako najlepiej opłacanego supermarketu w Wielkiej Brytanii” - komentował Giles Hurley, dyrektor generalny Aldi w UK i Irlandii. „Ta zapowiedz jest wyrazem uznania dla niesamowitego wkładu naszych kolegów w służenie lokalnym społecznościom w całym kraju. Ich wyjątkowe wysiłki zapewniły naszym klientom stały dostęp do świeżej, niedrogiej żywności każdego dnia”.

Zajrzyj także na naszą stronę główną polishexpress.co.uk i bądź na bieżąco z wiadomościami z UK!

Artykuły polecane przez Polish Express:

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!