Kryzys w UK Sieć Aldi zatrudni 1700 nowych pracowników do końca 2023

Działająca na Wyspach sieć dyskontów Aldi planuje zatrudnić 1700 nowych pracowników przed końcem roku 2023. Rekrutacja obejmuje stanowiska w pełnym i niepełnym wymiarze godzin w regionalnych centrach dystrybucyjnych, z wynagrodzeniem sięgającym do 53 000 funtów rocznie.

Władze Aldi potwierdziły, że plany związane z rekrutacją stanowią część ogólnokrajowych planów ekspansji na rynku brytyjskim. Niemiecki dyskont chce otwierać średnio jeden nowy sklep tygodniowo w całej Wielkiej Brytanii od teraz aż do Bożego Narodzenia. — Ponieważ stale się rozwijamy i przyciągamy nowych klientów, potrzebujemy jeszcze więcej niesamowitych współpracowników w naszych lokalizacjach dystrybucyjnych — jak komentuje Kelly Stokes, dyrektor ds. rekrutacji w Aldi UK. — Oprócz opieki zdrowotnej i dodatków związanych ze stylem życia bycie częścią zespołu Aldi oznacza wspaniałe środowisko pracy. Ponieważ jest to ekscytujący czas dla firmy, istnieją również realne możliwości rozwoju — dodaje.

Aldi planuje dalszą ekspansję w UK

Obecnie, Aldi jest czwartym co do wielkości supermarketem w Wielkiej Brytanii, który ma ponad 990 sklepów i zatrudnia obecnie około 40 000 osób. Na jakie zarobki można liczyć, pracując dla tej sieci? Płaca początkowa dla asystentów sklepowych (Store Assistants) wynosi 11,40 GBP za godzinę w całym kraju oraz 12,85 GBP za godzinę w Londynie (obszar M25), przy czym supermarket płaci również za przerwy.

Wywodząca się z Niemiec sieć sklepów Aldi pojawiła się na brytyjskim rynku dokładnie w dniu 5 kwietnia 1990, kiedy w Stechford w Birmingham otwarto pierwszy dyskont pod charakterystycznym niebiesko-pomarańczowym szyldem. Obecnie, sieć ma bardzo ambitne plany dotyczące rozwoju w UK i chce dysponować 1200 sklepami do 2025 roku.

Czy opłaca się pracować w Aldi?

Dodajmy także, iż we wrześniu 2022 roku potwierdzono, że Aldi wyprzedził brytyjskie Morrisons, stając się czwartym co do wielkości supermarketem w Wielkiej Brytanii z 9,3% udziałem w rynku.

W 2022 roku Aldi przez siedem kolejnych miesięcy, od czerwca do grudnia oferował najniższą cenę codziennych zakupów spożywczych. Popularność Aldi wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat, szczególnie w czasie obecnego kryzysu kosztów utrzymania. Niemiecka sieć supermarketów szczyci się produktami spożywczymi o „najlepszej możliwej wartości” dla klientów, a także wysoką jakością.

