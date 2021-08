Sheffield: Jednoręki pracownik Poundland wyrzuca ze sklepu złodzieja, próbującego ukraść... ciastka [WIDEO]

Nagranie, na którym widać, jak jeden z pracowników sklepu sieci Poundland w efektowny sposób "usuwa" klienta podejrzanego o kradzież, viralowo rozeszło się po internecie i stało się prawdziwym przebojem sieci. Jednak internauci są mocno podzieleni w kwestii oceny postępowania "głównego bohatera"...

Do wydarzeń, które tak podzieliły internautów, doszło w centrum Sheffield (miasto na północy Anglii, w hrabstwie South Yorkshire), w sklepie należącym do popularnej sieci Poundland. Właśnie tam miało dojść do próby kradzieży popularnych ciastek typu jaffa cakes (biszkoptów z galaretką pokrytych czekoladą, w Polsce znanych najlepiej pod marką Delicji Szampańskich). Najpierw, ubrany dres domniemany złodziej zostaje powalony przez jednego pracownika z sklepu, gdy po podłodze walają się pudełka ze słodyczami, które miały zostać skradzione. Następnie, na scenie pojawia się główny bohater filmiku. Jednoręki mężczyzna bezceremonialnie chwyta złodzieja w okolice karku i efektowanie "usuwa" go ze sklepu.

Jednoręki pracownik sklepu Poundland nokautuje złodzieja

Nagranie, które rozeszło się viralowo po całej sieci jest dość krótkie i w całości można je obejrzeć na Twitterze:

POUNDLAND IN SHEFFIELD



Video of poundland staff in Sheffield after catching a thief in their store.



The shoplifter was being racial abusive towards the staff and hit the cashiers over the head with black plastic baskets. #Sheffield#Poundlandpic.twitter.com/RxYtn5xbZE — Sheffield Online (@onlinesheffield) August 27, 2021

Nagranie z tych wydarzeń rozeszło się viralem po sieci i wzbudziło kontrowersje wśród Brytyjczyków

To, co wzbudziło największe kontrowersje wydarzyło się później, po tym, jak domniemany złodziej został wyrzucony z Poundland`u. Między dwójką uczestników tego wydarzenia dochodzi do rozmowy, wyrzucony mężczyzna nie tylko coś mówi, ale również zaczepia pracownika. Jednoręki pracownik nie pozostaje dłużny i atakuje go kopnięciem w stylu karate, a następnie powala na beton.

Z jednej strony komentujący chwalą postawę jednorękiego pracownika Poundland. Zaznaczają, że nie ma się co cackać ze złodziejami i w taki właśnie sposób trzeba traktować przestępców. Bez ceregieli. Z kolei z drugiej strony pojawiają się głosy, że rzucanie kimkolwiek o chodnik jest po prostu przesadą i "sprawca" też powinien ponieść konsekwencje.

A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Czekamy na komentarze!

Do sprawy odniósł się również przedstawiciel sieci Poundland oraz lokalna policja

Na miejscu tych wydarzeń pojawiła się policja w związku z tym incydentem i aresztowano 35-letniego mężczyznę. Rzecznik prasowy Poundland wystosował oficjalny komunikat w którym czytamy, iż "nasi koledzy codziennie borykają się z trudnościami w kontaktach ze złodziejami sklepowymi" oraz "cieszymy się, że ten konkretny incydent jest teraz w rękach policji". Rzecznik policji z South Yorkshire potwierdził, iż aresztowano osobę podejrzaną o kradzież i napad. "Policja została wezwana do sklepu Poundland na Castle Square około godziny 14.00 we wtorek. 35-letni mężczyzna został aresztowany pod zarzutem kradzieży i napadu. Od tego czasu został zwolniony w ramach śledztwa. Dochodzenie jest w toku".