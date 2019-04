Shamima Begum, która błaga o możliwość powrotu do UK, nie jest jednak bez winy? Według świadków miała zakładać zamachowcom – samobójcom pasy szahida

Fot. YouTube

Żona bojownika ISIS Shamima Begum, która w lutym zwróciła się do władz UK z prośbą o wpuszczenie jej z powrotem do kraju, może wcale nie być tak niewinna, na jaką się kreuje. W wywiadach udzielanych mediom brytyjskim Begum wielokrotnie twierdziła, że w Syrii zajmowała się jedynie domem, ale z informacji, do których dotarli dziennikarze „The Mail on Sunday” wynika, że mogła ona być także zaangażowana we wrogie działania ISIS.

Według „The Mail on Sunday” Shamima Begum wcale nie zajmowała się w tzw. Państwie Islamskim jedynie prowadzeniem gospodarstwa domowego. Dziennikarze twierdzą, że Theresa May i Sajid Javid otrzymali od wywiadu informacje dotyczące innych działań podejmowanych przez 19-letnią Brytyjkę. Według świadków, do których dotarli operujący na terenach Syrii szpiedzy, Shamima Begum miała pomagać w zakładaniu zamachowcom - samobójcom pasów szahida. Jej rola miała polegać na zaszywaniu kamizelek w ten sposób, aby zamachowcy nie mogli ich zdjąć przed ich zdetonowaniem.

Oczywiście nawet, gdyby informacje te się potwierdziły, to pozostałaby jeszcze do rozwiązania kwestia dobrowolności takiego działania. Shamima Begum mogła być w tzw. Państwie Islamskim zmuszana do pewnych zachowań lub mogła być poddana tak skutecznemu praniu mózgu, że mogła nie być świadoma tego, co robi.

Przypomnijmy, że w wywiadach udzielanych mediom brytyjskim Shamima zawsze twierdziła, że w Syrii zajmowała się jedynie prowadzeniem domu. - Będąc przez cztery lata w Syrii byłam jedynie gospodynią domową. Przebywałam w domu i opiekowałam się moimi dziećmi. Nigdy nie zrobiłam nic niebezpiecznego. Nigdy nie brałam udziału w szerzeniu propagandy. Nigdy nie zachęcałam ludzi do przyjazdu do Syrii – wyznała 19-latka w jednym z wywiadów.

Mimo zapewnień Shamimy Begum co do tego, że jest niewinna, Sajid Javid i tak pozbawił ją obywatelstwa. Swoją decyzję minister spraw wewnętrznych uzasadnił bezpieczeństwem Brytyjczyków, a także tym, że 19-latka nie zostanie apatrydą, ponieważ po matce dysponuje ona jeszcze obywatelstwem Bangladeszu.

Należy też zauważyć, że już w przyszły piątek w UK wejdzie w życie nowe prawo - Counter-Terrorism and Border Security Act 2019. Na jego podstawie każdy Brytyjczyk, który wyjedzie bez pozwolenia do państwa stanowiącego wylęgarnię terrorystów, będzie mógł zostać skazany po powrocie do UK na nawet 10 lat więzienia. Wyznaczone, niebezpieczne obszary, będą oczywiście podane do informacji publicznej.



