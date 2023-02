Shamima Begum nie odzyska brytyjskiego obywatelstwa - żona bojownika ISIS przegrała apelację

Czy kobiecie uda się wrócić do UK?

Shamima Begum przegrała apelację w sprawie decyzji dotyczącej pozbawienia jej obywatelstwa brytyjskiego. Specjalna komisja ds. imigracji uznała, że odebranie jej obywatelstwa było zgodne z prawem. Co oznacza dla niej ta porażka w sądzie?

Specjalna komisja apelacyjna ds. imigracji (SIAC) ostatecznie orzekła, że chociaż istniało „wiarygodne podejrzenie”, że Begum została niejako „sprzedana” ISIS, ostatecznie decyzja w tej sprawie, dotycząca obywatelstwa kobiety, należała do ministra spraw wewnętrznych. Wyrok w tej sprawie został opublikowany w środę, 22 lutego 2023 roku, a rozprawy przed brytyjskim sądem miały miejsce w listopadzie zeszłego roku. Sędzia Robert Jay wydając wyrok w tej sprawie, zaznaczył, iż dowody działające na korzyść kobiety są „niewystarczające”, aby uznać, że szef Home Office wydał decyzję niezgodnie z prawem.





Jak donosi agencja Reutera, prawnicy 23-latki prawdopodobnie odwołają się od tej decyzji i nadal będą starali się udowodnić, że władze UK bezprawnie pozbawiły ją brytyjskiego paszportu.

Kim jest Shamima Begum?

Begum miała 15 lat, kiedy w 2015 roku opuściła swój dom we wschodnim Londynie z dwoma koleżankami ze szkoły, aby podróżować do Syrii. W lutym 2019 roku ówczesny minister spraw wewnętrznych Sajid Javid odebrał jej obywatelstwo brytyjskie po tym, jak została odkryta w obozie dla uchodźców w północno-wschodniej części kraju. Następnie dołączyła do ISIS, poślubiła bojownika i urodziła w sumie troje dzieci.

O Shamimie Begum zrobiło się naprawdę głośno, gdy po raz pierwszy poprosiła władze UK, by pozwoliły jej wrócić do kraju wraz z trzecim dzieckiem (dwoje pierwszych straciła w trakcie walk Państwa Islamskiego z siłami sojuszniczymi). Władze Wielkiej Brytanii nie tylko się wtedy nie ugięły i nie pozwoliły Shaminie wrócić na Wyspy, ale ówczesny minister spraw wewnętrznych pozbawił ją nawet obywatelstwa brytyjskiego, uzasadniając, że kobieta dysponuje także obywatelstwem Bangladeszu (po ojcu).

Od tego czasu Shamima Begum nie ustawała w wysiłkach, by otrzymać pozwolenie na wjazd do UK. Była żona bojownika ISIS udzieliła wywiadu dziennikarzom ITV w programie „Good Morning Britain”, w którym zaznaczyła, że jest gotowa odbyć ciężki proces, jeśli tylko mogłaby dzięki temu wrócić do Wielkiej Brytanii. Wówczas po raz pierwszy kobieta nie tylko wyznała, że nie jest zagrożeniem dla społeczeństwa brytyjskiego, ale że wręcz jest atutem dla rządu, ponieważ wie, jak funkcjonuje organizacja terrorystyczna taka jak ISIS.

W wywiadach udzielanych mediom brytyjskim Shamima zawsze twierdziła, że w Syrii zajmowała się jedynie prowadzeniem domu. - Będąc przez cztery lata w Syrii, byłam jedynie gospodynią domową. Przebywałam w domu i opiekowałam się moimi dziećmi. Nigdy nie zrobiłam nic niebezpiecznego. Nigdy nie brałam udziału w szerzeniu propagandy. Nigdy nie zachęcałam ludzi do przyjazdu do Syrii – deklarowała.

Dlaczego władze UK pozbawiły ją obywatelstwa brytyjskiego?

Reakcja Home Office w jej sprawie była nad wyraz szybka. O pozbawieniu obywatelstwa brytyjskiego żony bojownika ISIS, która chciała wrócić do UK po 4-letnim, dobrowolnym pobycie w Państwie Islamskim, Sajid Javid zdecydował w niecały tydzień od momentu, w którym sprawa ujrzała światło dzienne. Ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych podjął decyzję, kierując się rządowymi wskazówkami z 2017, które pozwały mu na taki ruch, o ile „sprzyja on dobru publicznemu” i o ile osoba pozbawiana obywatelstwa dysponuje jeszcze innym obywatelstwem, jak miało to miejsce w tym przypadku.

Według „The Mail on Sunday” Shamima Begum wcale nie zajmowała się w tzw. Państwie Islamskim jedynie prowadzeniem gospodarstwa domowego. Dziennikarze twierdzą, że Theresa May i Sajid Javid otrzymali od wywiadu informacje dotyczące innych działań podejmowanych przez 19-letnią Brytyjkę.

Czy kobiecie uda się wrócić do UK?

Jak donoszą świadkowie, do których dotarli operujący na terenach Syrii szpiedzy, Shamima Begum miała pomagać w zakładaniu zamachowcom — samobójcom pasów szahida. Jej rola miała polegać na zaszywaniu kamizelek w ten sposób, aby zamachowcy nie mogli ich zdjąć przed ich zdetonowaniem.

