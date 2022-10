Sezon bożonarodzeniowy bez chaosu na lotniskach — Heathrow zapewnia, że nie będzie odwoływać lotów w święta

Władze stołecznego portu lotniczego Heathrow zapewniają, że w tym roku sezon świąteczny będzie spokojny. Dzięki wprowadzeniu specjalnych mechanizmów uda się uniknąć chaosu na lotnisku oraz odwoływania lotów.

Przed władzami największego portu lotniczego w Wielkiej Brytanii stoi „ogromne wyzwanie logistyczne”. Aby Heathrow mogło wrócić do wydajności sprzed pandemii, konieczne jest zatrudnienie i przeszkolenie 25 000 pracowników. Lotnisko Heathrow poinformowało, że popyt na podróże lotnicze jest nadal poniżej poziomów, zanim Covid-19 sparaliżował ruch lotniczy, ale ostatecznie oczekuje się, że w 2022 liczba przewiezionych pasażerów będzie mniejsza o jedną czwartą i wyniesie od 60 do 62 milionów osób. W obliczu zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, które tradycyjnie należą do najbardziej ruchliwych okresu w branży lotniczej na Wyspach, władze nomen omen najbardziej ruchliwego lotniska w UK zapowiedziały, iż pasażerowie mogą być zmuszeni do latania poza godzinami szczytu w ciągu niektórych dni. Dzięki temu możliwe będzie uniknięcie chaosu, utrudnień i opóźnień, nawet w obliczu nieco mniejszego popytu na latanie. Szczególnie w sytuacji, gdy obsługa lotniska wciąż cierpi na niedobór rąk do pracy.

Lotnisko, które w najbliższą niedzielę 30 października ma znieść obecny limit wynoszący obsłużenie do 100 000 pasażerów dziennie, wprowadzony w lipcu tego roku, z powodu wakacyjnego chaosu, poinformowało, że obecnie prowadzi rozmowy z liniami lotniczymi w sprawie selektywnego limitu połączeń, jak podaje „Guardian".

Władze Heathrow zapewniają, że w święta uda się uniknąć chaosu na lotnisku

Tematem, nad którym dyskutują przedstawiciele Heathrow i linii lotniczych są zmiany harmonogramu lotów. W założeniach Heathrow chce „przenieść" część intensywnego porannego ruchu na spokojniejsze godziny popołudniowe. W ten sposób chce uniknąć „korkowania się" lotniska i ewentualnych przestojów, opóźnień oraz anulacji połączeń.

„Współpracujemy z liniami lotniczymi, aby uzgodnić wysoce ukierunkowany mechanizm, który w razie potrzeby dostosuje podaż i popyt w niewielką liczbę dni szczytu w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia” – przekazał w oficjalnym komunikacie przedstawiciel lotniska Heathrow. „To przekierowałoby popyt w czasie na mniej ruchliwy okres i dzięki temu uniknęlibyśmy odwołań lotów z powodu ograniczonych zasobów. „Ale nasze rozmowy z liniami lotniczymi trwają i może się okazać, że te środki w ogóle nie są potrzebne”.

Jednocześnie władze Heathrow zapewniają, iż nie dojdzie do sytuacji, która miała miejsce w sezonie wakacyjnym, gdy na lotnisku dochodziło do iście dantejskich scen.

Trwają obecnie rozmowy nad opracowaniem odpowiedniego harmonogramu połączeń

Dodajmy, iż w kwestii ruchu lotnisko nie spodziewa się rychłego powrotu do poziomu sprzed pandemii przez „kilka lat”, z wyjątkiem okresów szczytowych. Powodem takiego stanu rzeczu są pogarszające się globalne warunki ekonomiczne oraz wojna na Ukrainie.

„W ogóle nie chcemy ograniczać liczby pasażerów” - komentował John Holland-Kaye, dyrektor naczelny Heathrow na antenie BBC Radio 4's Today. „Chcemy jak najszybciej wrócić do pełnej wydajności. Ale powodem posiadania takiego limitu jest upewnienie się, że mamy równowagę podaży i popytu”.

Co ma się zmienić?

Heathrow nadal nie jest w stanie poradzić sobie ze szczytowymi okresami popytu na podróże. „Naszym priorytetem jest odbudowanie ekosystemu lotnisk w celu zaspokojenia popytu w godzinach szczytu” - dodawał Holland-Kaye. „Aby to zrobić, firmy funkcjonujące w ramach lotniska muszą zrekrutować i przeszkolić do 25 000 osób – to ogromne wyzwanie logistyczne”.

Lotnisko poinformowało, że powołało grupę zadaniową zajmującą się rekrutacją, aby pomóc w obsadzeniu wakatów, i współpracuje z rządem nad przeglądem obsługi naziemnej linii lotniczych i poprawą ogólnej sytuacji. Dodajmy, iż Heathrow wykazało straty na poziomie 400 milionów funtów w okresie do końca września 2022. Do tej sumy trzeba dodać kolejne 4 miliardy funtów strat wykazanych w ciągu poprzednich dwóch lat.

Do obsadzenia nadal pozostaje 25 000 miejsc pracy

Port lotniczy Londyn-Heathrow to port lotniczy na zachodnim skraju Londynu, w gminie Hillingdon, położony 24 km od centrum miasta, będący największym lotniskiem Europy. W 2012 port lotniczy Heathrow obsłużył 70 037 417 pasażerów, co uplasowało go na trzecim miejscu na świecie pod względem ruchu pasażerskiego. Heathrow jest jednym z sześciu portów lotniczych obsługujących metropolię londyńską (obok City, Gatwick, Stansted, Luton i Southend), i jedynym z dwóch (obok City) leżącym na obszarze Wielkiego Londynu. Komunikację z portem lotniczym zapewniają autostrady M4 i M25, docierające do terminali linie kolejowe, autobusowe i autokarowe oraz linia metra.

