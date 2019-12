Settled status: Parlament Europejski może zablokować umowę ws. Brexitu z powodu złego traktowania obywateli UE w UK

Funt brytyjski od kilku miesięcy utrzymuje się na słabej pozycji w stosunku do innych głównych walut, w tym również do polskiego złotego. Przyczyną takiej sytuacji są niepewne relacje Wielkiej Brytanii...

Parlament Szkocji przyjął uchwałę za zostaniem we wspólnym rynku UE!

W cieniu wczorajszego wystąpienia Theresy May parlament Szkocji przegłosował uchwałę na mocy której kraj ma zachować dostęp do wspólnego unijnego rynku nie oglądając się na to, co postanowią władze w Londynie....