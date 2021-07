Settled status: Home Office wzywa pracodawców do respektowania praw obywateli UE w UK

Fot. Getty

Home Office zaapelowało do brytyjskich pracodawców oraz instytucji publicznych, by nie dyskryminowały obywateli UE, którzy nie uzyskali jeszcze settled status. W razie łamania praw przez pracodawcę, można zgłosić skargę do odpowiedniej instytucji.

Czas na złożenie wniosku o settled status minął 30 czerwca 2021 roku o północy. Home Office informuje, że tuż przed upływem terminu ministerstwo zostało zalane ogromną liczbą aplikacji o status zasiedlenia w UK. Mimo iż Home Office zaangażowało wielu wolontariuszy, liczba wniosków okazała się tak duża, że niektórym obywatelom UE mogło nie udać się złożyć wniosku na ostatnią chwilę, gdyż występowały między innymi problemy z połączeniem się ze specjalną infolinią.

Problemy z aplikacją o settled status tuż przed upływem terminu

Według informacji dziennika „The Guardian”, w środę, ostatniego dnia składania wniosków o settled status, oczekiwanie na połączenie z doradcą Home Office momentami sięgało nawet dwóch godzin. Rzecznik Home Office przyznał, że na dwie minuty przed północą, kolejka na infolinii była tak długa, że oczekiwanie na rozmowę z doradcą sięgało 44 minut. W związku z tym w przypadkach, gdy osoby oczekiwały bardzo długo, ministerstwo pozwalało składać wnioski już po północy, jeśli osoby pozostawały w kolejce online.

Independent Monitoring Authority (IMA) ostrzegło jednak, że w praktyce z powodu zakończenia przyjmowania wniosków o settled status, wielu obywateli UE od 1 lipca jest zagrożonych zwolnieniem lub usunięciem z listy oczekiwania na mieszkanie - jeśli wciąż nie mają decyzji w sprawie settled status.

W związku z powyższymi problemami oraz z tym, że wiele wniosków złożonych wcześniej wciąż nie zostało rozpatrzonych, Home Office apeluje do brytyjskich pracodawców, by nie naruszali dotychczasowych praw obywateli UE w UK. Brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznym, a także IMA apelują też do samych obywateli UE w UK, by zgłaszali skargi na pracodawców lub instytucje, które naruszają ich prawa z powodu upływu terminu na złożenie wniosku o settled status.

Rzecznik Home Office cytowany przez „The Guardian” powiedział, że settled lub pre-settled status otrzymało już ponad 5 milionów wnioskodawców, a osoby, które złożyły aplikację w terminie, mają gwarancję dotychczasowych praw i powinny otrzymać stosowne zaświadczenie o złożeniu wniosku. Należy też pamiętać, że Home Office zapowiedziało, że w szczególnych przypadkach będzie też przyjmować i rozpatrywać wnioski złożone po 30 czerwca 2021. We wnioskach takich należy jednak wskazać powód złożenia aplikacji po terminie.