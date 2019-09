Settled status: Home Office faworyzuje sławnych obywateli UE? Ministerstwo ma im oferować natychmiastową pomoc w razie problemów z aplikacją

Fot. Getty

Organizacje zajmujące się pomocą dla obywateli UE mieszkających w UK, wyraziły swoje zaniepokojenie w stosunku do powtarzających się przypadków priorytetowego traktowania przez Home Office sławnych obywateli Unii. Gwiazdor telewizyjny Fred Sirieix twierdzi, że uzyskał settled status w ciągu zaledwie kilku godzin po opublikowaniu tweeta, w którym wyraził swoją frustrację z powodu komplikacji związanych z aplikowaniem o status. Nieco podobnym przykładem może być pomoc znanemu polskiemu kucharzowi, którego problem z aplikacją został również szybko rozwiązany przez Home Office.

Organizacje, zajmujące się pomocą dla obywateli UE mieszkających w UK, wyraziły swoje zaniepokojenie w stosunku do powtarzających się przypadków, gdy Home Office podejmuje natychmiastową interwencję w celu rozwiązania problemów z aplikacją o settled status, z jakimi borykają się sławni obywatele UE, którzy publicznie powiedzieli o swoich trudnościach z rządowym systemem.

Brytyjski dziennik „The Guardian” przytacza w tym kontekście przykład sławnego obywatela UE, gwiazdora telewizyjnego i kierownika restauracji, któremu Home Office pomogło bardzo szybko - po tym, jak nagłośnił swoją sprawę w mediach społecznościowych. Fred Sirieix, który mieszka w Wielkiej Brytanii od 27 lat, wyraził na Twitterze swoją frustrację, gdy poproszono go o przedstawienie dowodu pięcioletniego nieprzerwanego pobytu w UK - pomimo, że dostarczył wymagane dane za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Sirieix, znany m.in. z programu First Dates na Channel 4, wysłał wiadomość do Home Office i do szefowej ministerstwa, Priti Patel, a także do 110 000 użytkowników obserwujących go na Twitterze, pytając: „Czy to żart? Mieszkam tu nieprzerwanie od 27 lat”. W ciągu 12 godzin otrzymał telefon prosto z Home Office. Powiedziano mu, że popełniono błąd, a następnie mężczyzna otrzymał z ministerstwa wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że jednak uzyskał settled status - bez dotatkowych formalności.

- „Nie musiałem do nich dzwonić. Oni zadzwonili do mnie. Nie mam pojęcia, dlaczego moja sprawa została tak szybko rozwiązana. Prawdopodobnie pomogło to, że miałem tysiąc retweetów” - powiedział w rozmowie z dziennikiem „The Guardian”.

Nieco podobna historia spotkała niedawno znanego polskiego szefa kuchni, który swoją sprawę również nagłośnił poprzez media społecznościowe oraz tradycyjne. Pomimo stałego udokumentowanego pobytu i nieprzerwanego stażu pracy w UK, Polakowi przyznano jedynie pre-settled status. W tym przypadku reakcja Home Office także była zadziwiająco sprawna.

