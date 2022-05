Setki uchodźców z Ukrainy, szukających schronienia w Wielkiej Brytanii, trafiło do domów nieodpowiednich sponsorów

Fot. Getty

Home Office zapewnia, że dokładnie weryfikuje sponsorów zapraszających do siebie uchodźców z Ukrainy – głównie matki z dziećmi. Ale aktywiści alarmują, że nawet kilkaset osób szukających schronienia w Wielkiej Brytanii trafiło do domów podejrzanych sponsorów, w tym osób karanych za przestępstwa.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że setki uchodźców z Ukrainy, głównie kobiet z dziećmi, musi zostać przekwaterowanych z uwagi na to, że trafiło do nieodpowiednich domów. Okazuje się, że niektórzy sponsorzy, którzy zaoferowali uciekającym przed wojną Ukraińcom schronienie na Wyspach w ramach programu Homes for Ukraine, to osoby podejrzane, w tym osoby mające na swoim koncie wyroki za przestępstwa. I choć Home Office zapewnia, że dokładnie weryfikuje wszystkich sponsorów, to organizacje charytatywne alarmują, że już teraz na zakwaterowanie w innym, bezpiecznym miejscu, czeka nawet 600 uchodźców. Brytyjski „The Observer” podaje, że The Department for Levelling Up, Housing and Communities (DLUHC), który czuwa nad przebiegiem całego procesu, nie ma nad nim pełnej kontroli, a część sponsorów okazała się dla bezbronnych kobiet i dzieci zwyczajnie niebezpieczna. Około 600 dorosłych i dzieci, po zastosowaniu środka nadzwyczajnego, zostało umieszczonych w hotelach i akademikach i czeka teraz na znalezienie im odpowiedniego domu.

Media społecznościowe niebezpieczne dla Ukraińców?

Okazuje się, że wielu sponsorów zaoferowało swoje lokum dla ukraińskich matek z dziećmi poprzez media społecznościowe, a ten kanał, mimo że szybki, może się dla wielu z nich okazać zwyczajnie niebezpieczny. - To wolna amerykanka. Nie zgadzamy się na to, żeby media społecznościowe były narzędziem do zapraszania [na Wyspy] tych wrażliwych osób. Uchodźcy są wabieni przez ludzi, którzy twierdzą, że są zarejestrowani w programie Homes for Ukraine, co brzmi jak oficjalna gwarancja, a wcale tak nie jest – ostrzega Robina Qureshi, dyrektorka Positive Action in Housing - organizacji charytatywnej, która stworzyła pierwszy w Wielkiej Brytanii program przyjmowania uchodźców i połączyła 1000 Ukraińców z rodzinami w całej Wielkiej Brytanii.