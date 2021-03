Setki tysięcy pracowników będzie monitorowanych w trakcie pracy zdalnej przy pomocy kamery? Światowy gigant szykuje zmiany

Fot. Getty

Czy pracodawca ma prawo „śledzić” pracowników w ich własnym domu i za pomocą kamery internetowej monitorować, czy na pewno pracują? Na to pytanie trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć, ale pewien światowy gigant świadczący usługi z zakresu obsługi klienta oraz wsparcia technicznego, właśnie przymierza się do takiego rozwiązania.

Mowa tu o Teleperformance – światowym liderze w zakresie obsługi klienta, wsparcia technicznego oraz sprzedaży dla rynków B2B i B2C, który zatrudnia na całym świecie ponad 380 000 ludzi w 34 państwach. Jak podaje dziennik „The Guardian”, przedsiębiorstwo przymierza się do wprowadzenia monitoringu swoich pracowników w czasie, gdy pozostają oni na pracy zdalnej. Specjalne kamerki internetowe miałyby pokazywać, czy pracownicy rzeczywiście pracują, czy też na przykład jedzą, wpatrują się w swoje telefony albo w ogóle odchodzą od biurka w trakcie wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Kamerki mają częściowo służyć do spotkań zespołów i do przeprowadzania szkoleń, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że mają one być połączone ze sztuczną inteligencją zdolną wychwycić, czy pracownik w danym momencie znajduje się przed ekranem komputera i czy realnie pracuje. Jeśli w wyniku losowego skanowania pracowników pozostających na pracy zdalnej system wykryje jakieś „naruszenie”, to wyśle zdjęcie z „dowodem” do managera konkretnego zespołu. Zdjęcie będzie mogło być przechowywane przez managera do 20 dni.

Monitoring obejmie 10 000 pracowników w UK?

Wiele wskazuje na to, że kamery połączone ze sztuczną inteligencją już wkrótce mogą zacząć monitorować pracę ok. 10 000 pracowników pozostających na pracy zdalnej w UK. Gdy system zacznie działać, to pracownik będzie musiał poinformować pracodawcę i każdej potrzebie odejścia od biura (np. w celu skorzystania z toalety lub wzięcia przerwy na lunch). System ma natomiast rejestrować i zgłaszać nie tylko brak pracownika przed komputerem, ale też na przykład fakt spożywania przez niego posiłku (w call centre jest to zabronione) albo przerwę w używaniu klawiatury czy myszki.

W Wielkiej Brytanii Teleperformance obsługuje m.in. rządowe departamenty zdrowiai edukacji, NHS Digital, the Student Loans Company, RAF, Royal Navy, a także Vodafone, eBay, Aviva czy Volkswagen.