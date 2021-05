Setki tysięcy biletów lotniczych do krajów z listy AMBER jest bukowanych dziennie przez mieszkańców UK, twierdzi szef Ryanaira

Fot. Getty

Setki tysięcy mieszkańców Wielkiej Brytanii już zakubowało bilety lotnicze do krajów z listy amber, powiedział szef Ryanaira. Mimo zniesienia zakazu niekoniecznych podróży zagranicznych, Boris Johnson i niektórzy ministrowie stwierdzili, że ludzie nie powinni wyjeżdżać na wakacje do miejsc, które nie znalazły się na liście green. Michael O’Leary przyznał, że w obliczu zamieszania sam do końca nie rozumie aktualnych zasad dla podróżnych.

W rozmowie z Robertem Pestonem z ITV szef Ryanaira opowiedział o sprawach związanych ze złagodzeniem zasad podróży międzynarodowych w UK. Michael O’Leary poinformował między innymi o tym, że już od około czterech tygodni mieszkańcy UK „masowo rezerwują” bilety lotnicze na loty wakacyjne do takich krajów, jak Grecja czy Hiszpania.

Niespójne komunikaty na temat aktualnych zasad dla podróżnych

Przypomnijmy, że w poniedziałek 17 maja w Anglii, Walii i Szkocji złagodzono zasady dla podróżnych, zarówno wyjeżdżających z UK, jak i przyjeżdżających na Wyspy zza granicy, wprowadzając tzw. system sygnalizacji świetlnej. Zgodnie z aktualnymi przepisami, prawny zakaz niekoniecznych podróży zagranicznych, który do niedawna obowiązywał w Anglii, już utracił swoją moc.

Mimo wszystko, w środę premier Boris Johnson powiedział w Izbie Gmin, że wyjazdy do krajów z amber list - czyli na przykład do Polski, Francji, Grecji czy Hiszpanii - są dopuszczalne tylko w wyjątkowych okolicznościach, co wprowadziło mieszkańców UK w zakłopotanie i wiele osób poczuło się zdezorientowanych co do aktualnych zasad. Niespójne informacje na ten temat można też znaleźć na oficjalnych stronach rządowych. W związku z niejasnościami lider Partii Pracy oskarżył rząd o mylące i sprzeczne komunikaty.

Szef Ryanaira nie rozumie nowych brytyjskich zasad dla podróżnych

Również szef Ryanaira w rozmowie na antenie ITV zapytany przez dziennikarza, czy rozumie nowe brytyjskie zasady dla podróżnych, przyznał: „Nie i myślę, że większość populacji UK też ich nie rozumie”. Michael O’Leary powiedział także, że liczba rezerwacji lotów na sezon wakacyjny wzrosła gwałtownie: „Ludzie ignorują krótkoterminowe ograniczenia i sądzą, że latanie będzie bezpieczne pod koniec czerwca, w lipcu i sierpniu, kiedy nadejdą wakacje szkolne. Każdego dnia dokonują dosłownie setek tysięcy rezerwacji”.