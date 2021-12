Setki pasażerów ukarano grzywną lub wyrzucono z pociągów za brak maseczki. Taki efekt już pierwszego dnia powrotu restrykcji

Fot. Getty

Transport for London ujawnił dane dotyczące liczby kar za brak maseczki w transporcie publicznym po przywróceniu restrykcji. Już pierwszego dnia ukarano setki osób, a tysiące pasażerów usłyszało pouczenia.

We wtorek w Anglii przywrócono obowiązek noszenia maseczek zakrywających usta i nos w sklepach i transporcie publicznym. Transport for London (TfL) ujawnił, że wielu mieszkańców niechętnie zareagowało na zaostrzenie restrykcji, związane z pojawieniem się mutacji Omikron.

Kary za brak maseczki w transporcie publicznym w Anglii

Według danych TfL już pierwszego dnia po przywróceniu obowiązkowych maseczek, grzywną w wysokości 200 funtów ukarano 152 pasażerów w transporcie publicznym w stolicy UK. Kolejne 125 osób zostało wyrzuconych z londyńskiego metra, autobusów i pociągów za odmowę założenia maseczki. Natomiast 127 osobom nie pozwolono nawet wejść na teren stacji z powodu braku maseczki i odmowy zastosowania się do zasad bezpieczeństwa.

Ponadto odnotowano, że pracownicy TfL musieli zwrócić uwagę łącznie aż 5100 pasażerom, którzy nie mieli maseczek lub ich maseczki nie zakrywały odpowiednio ust i nosa. Rzecznik British Transport Police, straży prowadzącej kontrole w całej brytyjskiej kolei, wyjaśnił w wypowiedzi cytowanej przez portal Metro: „Funkcjonariusze będą kontynuować podejście „Cztery E”, czyli angażować, wyjaśniać, zachęcać i, w ostateczności, egzekwować” (ang. „Four Es” approach - engage, explain, encourage, enforce).

Oznacza to, że kary w postaci grzywien lub wyproszenia z pociągu czy autobusu, są raczej ostatecznością. W pierwszej kolejności pasażerowie mają być informowani o obowiązujących zasadach i ich uzasadnieniu oraz zachęcani do stosowania się do restrykcji. Dopiero odmowa założenia maseczki może skutkować ukaraniem pasażera.

Jaka kara za brak maseczki w metrze, autobusie lub pociągu w Anglii?

Przypomnijmy, że kara za odmowę założenia maseczki w transporcie publicznym lub w sklepie w Anglii wynosi 200 funtów - w przypadku pierwszego przewinienia. Każde kolejne przewinienie może skutkować podwajaniem kary (400 funtów za drugim raze, 800 funtów za trzecim razem itd.). Należy też pamiętać, że maksymalna wysokość grzywny za brak maseczki (bez względu na całkowitą liczbę odnotowanych przewinień) wynosi obecnie w Anglii 6400 funtów. Jednocześnie osoby, które otrzymają swój pierwszy mandat na kwotę £200, ale zapłacą karę w ciągu 14 dni, będą mogły liczyć na zmniejszenie tej kwoty o połowę – do £100.