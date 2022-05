Setki mieszkańców walijskiego miasteczka wygrało na loterii. Wspólnie zgarnęli 3,7 mln GBP

Fot. Getty

Ponad 400 osób w małym walijskim miasteczku zgarnęło po tysiące funtów w wygranej w losowaniu People’s Postcode Lottery. Łącznie 435 osób podzieliło się wygraną o wartości 3,7 miliona funtów.

Masowa wygrana na loterii w Walii

Grupowa wygrana padła sobotę 28 maja 2022 w Rhymney w walijskim hrabstwie Caerphilly, gdy w losowaniu People’s Postcode Lottery zwyciężył kod pocztowy NP22 5DL. Największa część nagrody przypadła dziewiątce sąsiadów z Pen-Y-Dre. Spośród największych szczęśliwców samodzielną najwyższą kwotę wygrał 76-letni mężczyzna, który postawił na tej loterii dwa losy i dzięki temu zgarnął aż 370 tys. funtów. Pozostała ósemka wygrała po 185 000 funtów.

Ponadto, 426 mieszkańców Rhymney, mieszkających w tym samym obszarze pod względem kodu pocztowego, wygrało kwoty od 3894 GBP do 11 682 funtów. Jak wyliczyło BBC, biorąc pod uwagę fakt, że populacja przypisana do zwycięskiego kodu pocztowego to około 5 tys. osób, wynika stąd, że mniej więcej co dziesiąty mieszkaniec Rhymney otrzymał jakąś nagrodę pieniężną w sobotnim losowaniu People’s Postcode Lottery.