Setki martwych ptaków znaleziono na drodze w północnej Walii. Czy śledczy rozwikłają tajemniczą zagadkę?

Policjanci nadal nie wiedzą, co spowodowało masowy pomór ptaków

Setki martwych ptaków znaleziono na jednej z dróg w północnej Walii. Śledczy mówią o tajemniczej zagadce, a mieszkańcy o scenach rodem z horroru.

Stado latających szpaków widziała we wtorek w godzinach przedpołudniowych Hannah Stevens, mieszkanka Bodedern – miejscowości położonej na wyspie Anglesey, w północno – zachodniej Walii. Jednak godzinę później ptaki już nie latały, tylko... leżały martwe na drodze. Jak podała telewizja Sky News ptaków było ok. 300, a ich martwe ciała porozrzucane były nie tylko na drodze, ale też w przydrożnych zaroślach. Żadnych natomiast padłych zwierząt nie znaleziono na okolicznych polach.

W chwili obecnej jest to dla nas absolutna, kompletna tajemnica - powiedział Rob Taylor, kierownik zespołu ds. przestępczości na obszarach wiejskich w Północnej Walii. - Staramy się dojść prawdy, ale wciąż zachodzimy w głowę, co się mogło stać – dodał. Policjantom w rozwikłaniu zagadki pomogą jednak eksperci z organizacji Animal and Plant Health Agency, którzy m.in. sprawdzą, czy ptaki masowo się czymś nie zatruły.

Rob Taylor nie wierzy jednak na razie, by ptaki się zatruły, ponieważ w okolicznych lasach i na okolicznych polach nie znaleziono żadnych martwych zwierząt. Jednak nagły i masowy pomór szpaków (gatunku zagrożonego i objętego w związku z tym ochroną) to nie nowość. W ostatnich latach incydenty tego typu miały miejsce m.in. w Hadze, Rzymie, w innych regionach UK, a nawet w amerykańskim stanie Utah.