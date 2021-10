Setki londyńczyków ulega wypadkom podczas jazdy na hulajnogach elektrycznych

Fot. Getty

Z danych rządowych wynika, że w całej Wielkiej Brytanii doszło w 2020 r. do blisko 500 wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg. 60 proc. tych wypadków odnotowano w Londynie.

Rządowe dane (które z pewnością są zaniżone, ponieważ nie wszystkie wypadki są zgłaszane policji) pokazują, że w 2020 r. w całej Wielkiej Brytanii doszło do 483 wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg. 291 wypadków zostało zgłoszonych Metropolitan Police, a pięć - City of London Police. Dodatkowo w zeszłym roku jedna osoba zginęła w wyniku zdarzenia związanego z jazdą na elektrycznej hulajnodze.

Z danych przekazanych przez Department for Transport wynika, że 128 wypadków miało charakter poważny, a 355 – charakter lekki. Większość poszkodowanych, bo aż 384, to osoby prowadzące e-hulajnogi, 57 osób to piesi, a 21 – to rowerzyści.

Wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych jest coraz więcej

Niestety, jak wynika z informacji przekazanych przez Transport for London, wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych wciąż w stolicy przybywa. Tylko w tym roku doszło do trzech wypadków śmiertelnych, z udziałem trzech młodych mężczyzn. Do wypadków doszło w czerwcu na Long Lane, w Southwark, a także w lipcu na Southborough Lane, w Bromley i na Heath Road, w Twickenham.