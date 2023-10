Styl życia Setki kierowców ukarano mandatami, bo kamera ULEZ była źle ustawiona

Transport for London zwróci ponad 10 000 funtów kierowcom, którzy zostali niesłusznie ukarani mandatami. Jak się okazało kamera ULEZ, która „naliczyła” ich wjazd do strefy, była ustawiona… na niewłaściwej drodze.

Na skrzyżowaniu Old Redding w kierunku Common Road w Harrow, w północno-zachodnim Londynie kamera ULEZ wychwyciła, jak dokładnie 927 kierowców złamało przepisy dotyczące wjazdu do strefy ultra niskiej emisji. Jak się jednak okazało nie było żadnych podstaw, aby wystawiać te mandaty. Dodajmy, że w sumie opiewały na kwotę przekraczającą 10 tysięcy funtów.

W związku z rozszerzeniem strefy ULEZ, które miało miejsce 29 sierpnia 2023 roku lokalni kierowcy, aby uniknąć opłaty, wybierali przejazd Old Redding. Nie wiedzieli jednak, że kamery były zamontowane w sposób nieprawidłowy i rejestrowały ich przejazd, co w efekcie kończyło się wystawieniem mandatu…

Radna Marilyn Ashton z ramienia Partii Konserwatywnej opisuje tę pomyłkę, jako „niedopuszczalną, niekompetentną i haniebną”.

Haniebna wpadka ULEZ

Jej zdaniem przez tę fatalną pomyłkę zainstalowane kamery nagrywały ruch na drodze, której nie dotyczą opłaty z tytułu ULEZ. – Kiedy zdali sobie sprawę, co jest nie tak, powinni byli to naprawić od razu. Zwlekali z tym przez większą część miesiąca – komentuje Ashton na łamach portalu „Metro”.

– Ludzie dostaną co prawda z powrotem swoje pieniędzy, ale nie jest to zbyt miłe. Oni nie zrobili nic złego. To nigdy nie powinno było się wydarzyć – podsumowuje.

„To nigdy nie powinno było się wydarzyć”

„Przepraszamy za ten błąd. Niestety kamera została źle ustawiona. Została wyłączona, gdy zostaliśmy poinformowani o błędzie i została przeniesiona w inne miejsce. Zwróciliśmy wszelkie błędnie pobrane opłaty” – jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu rzecznika TfL. Dodano w nim, że wszystkie kamery na granicy Londynu zostały sprawdzone i są teraz prawidłowo ustawione.

Wjazd do strefy Ultra Low Emission Zone w Londynie kosztuje £12,5 dziennie. Opłaty obejmują właścicieli samochodów z silnikiem benzynowym, który nie spełnia norm Euro 4. Dotyczą także samochodów z silnikiem wysokoprężnym, który nie spełnia norm Euro 6.

Z początkiem września ULEZ została rozszerzona. Z dotychczasowego kształtu, czyli centrum Londynu, na większość miasta. Pierwotny obszar, w którym obowiązywała opłata za wjazd, została powiększona aż 18 razy (!!!). Obejmuje wszystkie ulice w obrębie północnej i południowej obwodnicy.

