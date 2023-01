Skandal w policji: seryjny gwałciciel, który dopuścił się 49 przestępstw seksualnych okazał się policjantem

Skandal w brytyjskiej policji — seryjnym gwałcicielem, jednym z najgroźniejszych przestępców seksualnych na Wyspach, okazał się funkcjonariusz Met Police służący w elitarnej jednostce. Władze londyńskiej policji przyznały, że w jego przypadku dopuszczono się błędów. Należało zwrócić uwagę na pewne fakty znacznie wcześniej, bo w ten sposób udałoby się uniknąć cierpienia wielu kobiet.

W sumie 48-letni David Carrick przyznał się do szokującej liczby 49 przestępstw, głównie natury seksualnej, w tym aż do 24 gwałtów. W miniony poniedziałek, 16 stycznia 2023 roku, przed obliczem Southwark Crown Court przyznał się do części z popełnionych przez siebie przestępstw (w tym do czterech gwałtów, bezprawnego uwięzienia i napaści na obyczajność wobec 40-letniej kobiety), a wcześniej, jeszcze w grudniu 2022 przyznał się do 43 innych zarzutów, w tym 20 zarzutów dotyczących gwałtu.







Carrick przyznał się do zgwałcenia dziewięciu kobiet. Niektóre z nich wykorzystywał wielokrotnie w ciągu miesięcy lub lat, przy czym wiele z tych ataków obejmowało także brutalną przemoc, która spowodowałaby u nich obrażenia fizyczne.

Kim jest David Carrick?

W październiku 2021 roku został on zawieszony w obowiązkach służbowych, po tym, jak został aresztowany. Jak ustalono w toku śledztwa, przez prawie dwie dekady (dokładnie w latach 2003-2020) dopuszczał się do przestępstw, głównie natury seksualnej. W sumie miał skrzywdzić 12 kobiet, jak podaje serwis informacyjny BBC. Większość z przestępstw z tym związanych miała miejsce w hrabstwie Hertfordshire, w którym mieszkał. Na jego trop udało się wpaść niejako „dzięki” nagłośnieniu sprawy zhańbionego funkcjonariusza Metropolitan Police, Wayne'a Couzensa.

Jedna z ofiar Carricka zgłosiła się na policję jesień zeszłego roku i ruszyła przysłowiowy kamień, który wywołał lawinę...

Dlaczego władze Met Police nie podjęły działań szybciej i wcześniej?

„Carrick pełnił funkcję, w której powierzono mu odpowiedzialność za ochronę naszego społeczeństwa, ale mimo to przez 17 lat w życiu prywatnym robił dokładnie coś przeciwnego” - komentowała Jaswant Narwal, główna prokurator Crown Prosecution Service, która zajmowała się tą sprawą. „To człowiek, który bezlitośnie, poniżał, wykorzystywał seksualnie i gwałcił kobiety. „W miarę upływu czasu dotkliwość jego przestępstw tylko się nasilała. Co więcej, ośmielał się myśleć, że to wszystko ujdzie mu to na sucho”.

Narwal podsumowała, iż ​​„skala degradacji, jakiej Carrick poddawał swoje ofiary, nie przypomina niczego, z czym spotkałam się w ciągu 34 lat pracy w Prokuraturze Koronnej”. To pokazuje, z jaką skalą zła mamy do czynienia.

Lista przestępstw. jakich dopuścił się funkcjonariusz londyńskiej policji, jest długa...

Pochodzący z Stevenage funkcjonariusz służył w służbach mundurowych od 2001 roku, a od 2009 był członkiem stołecznej jednostki Parliamentary and Diplomatic Protection Command, która zajmuje się ochroną budynków rządowych, parlamentu i placówek dyplomatycznych. Niektóre ze swoich ofiar poznał za pośrednictwem popularnych internetowych serwisów randkowych, takich jak Tinder i Badoo W kilku przypadkach wykorzystał fakt, iż jest policjantem, aby zdobyć zaufanie kobiet, które wziął na cel. Jak czytamy w brytyjskich mediach skala krzywd, które Carrick wyrządził swoim ofiarom, jest naprawdę duża. W niektórych przypadkach kontrolował to, co kobiety nosiły, co jadły, gdzie spały, a nawet powstrzymywał niektóre przed rozmawianiem z własnymi dziećmi.

Jak podaje „Guardian”, władze Met Police przyznały się do błędów w tej sprawie. Wzięto odpowiedzialność za niezauważenie eskalacji niebezpieczeństwa ze strony Carricka podczas jego 20 lat służby. Największa jednostka policyjna w UK została poinformowana o dziewięciu incydentach w latach 2000-2021, w tym o ośmiu domniemanych atakach lub starciach Carricka z kobietami. Nie podjęto wówczas żadnych działań, a kobiety albo odmówiły formalnego złożenia skargi, albo wycofały się ze współpracy w ramach policyjnego dochodzenia. Można się tylko domyślać dlaczego to zrobiły...

„Skala degradacji, jakiej Carrick poddawał swoje ofiary, nie przypomina niczego, z czym spotkałam się w ciągu 34 lat pracy”

„Powinniśmy byli zauważyć jego schemat nadużyć, a ponieważ tego nie zrobiliśmy, straciliśmy okazję do usunięcia go wcześnie z naszych szeregów” - komentowała Barbara Gray, szefowa Met Police ds. profesjonalizmu. „Naprawdę jest nam przykro, że możliwość dalszego pełnienia swojej funkcji policjanta mogła wydłużyć cierpienie jego ofiar. Wiemy, że jego ofiary czuły, że nie mogą zgłosić się wcześniej, ponieważ powiedział im, że nikt im nie uwierzy”.

