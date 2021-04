Seryjna pasażerka na gapę aresztowana na lotnisku. Ponad dekadę kobieta latała samolotami bez biletów i dokumentów

Fot. Getty

Kobieta przez ponad dekadę podejmowała próby przelotów samolotowych bez biletów i dokumentów. Seryjna gapowiczka została zatrzymana podczas podróży na jednym z lotnisk.

W 2018 roku Marilyn H. zdołała przejść przez kontrolę bezpieczeństwa w Chicago i polecieć na Heathrow bez paszportu i biletu. Niestety, w drodze powrotnej, kobieta została przyłapana. Policja aresztowała ją na lotnisku w Chicago.

Seryjna pasażerka na gapę zatrzymana na lotnisku

Po zatrzymaniu kobieta dostała sądowy zakaz zbliżania się do lotniska, jednak mimo wszystko podjęła znów próbowała polecieć samolotem. Jak podaje Sky News, na skutek wyroku sądu 69-latka miała na sobie elektroniczny identyfikator. Gdy zbliżała się lotniska Heathrow, by polecieć z powrotem do Chicago, policja nabrała podejrzeń na podstawie sygnałów z elektronicznego nadajnika i podjęła śledzenie kobiety.

Gdy dojeżdżała do lotniska pociągiem, została zatrzymana przez policję, której tym razem udało się złapać kobietę, nim spróbowała wejść nielegalnie do samolotu. Brytyjska policja nie miała jednak tyle szczęścia w 2018 roku, gdy kobiecie udało się przejść lotniskową kontrolę bezpieczeństwa i wejść na pokład samolotu lecącego z Heathrow do Chicago - bez paszportu i biletu.

Jak poinformował w sądzie adwokat seryjnej pasażerki na gapę, kobieta cierpi na chorobę psychiczną i do niedawna dobrze radziła sobie z samokontrolą. Niedawno ukazał się jednak wywiad z nią w telewizji, po obejrzeniu którego kobieta bardzo się zdenerwowała i straciła nad sobą kontrolę. W konsekwencji pojechała znów na lotnisko, jednak nielegalna podróż została udaremniona. W wywiadzie kobieta wyznała, że cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową, charakteryzującą się między innymi naprzemiennymi okresami pogorszenia nastroju aż do depresji oraz okresami polepszenia nastroju aż do stanów maniakalnych.