Sektor usług w UK powrócił do poziomu sprzed pandemii. I to pomimo spowolnienia wzrostu gospodarczego

Jak wynika z najnowszych danych, najważniejszy w Wielkiej Brytanii sektor usług powrócił w końcu do miejsca, w którym znajdował się prawie dwa lata temu, przed wybuchem pandemii Covid-19. I choć tempo wzrostu gospodarczego zostało w październiku spowolnione, to sektor usług, obejmujący wszystko, od restauracji po księgowość, zdołał wreszcie osiągnąć poziom z lutego 2020 roku.

Sektor usług został dotkliwie doświadczony w trakcie ostatnich dwóch lat pandemii koronawirusa, dlatego najnowsze dane dotyczące polepszenia się w nim sytuacji napawają sporym optymizmem. Ożywienie w sektorze usług przebiega jednak nierównomiernie – o ile bowiem usługi nakierowane bezpośrednio na konsumenta – np. restauracje, nadal notują przychody na poziomie 5,2 proc. niższym, niż przed pandemią, to wszystkie inne usługi są o 1,4 proc. do przodu.

GDP grew 0.1% in October and is 0.5% below its pre-pandemic (Feb 2020) peak:



▪️ services grew 0.4% and are back to their pre-pandemic peak

▪️ manufacturing was flat (2.5% below pre-pandemic peak)

▪️ construction fell 1.8% (2.8% below pre-pandemic peak)



https://t.co/gvAvx2fxQIpic.twitter.com/5FHHZlbuvk