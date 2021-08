Scunthorpe: 46-letnia Polka z problemami psychicznymi przyznała się do zabicia Polaka

Nasza rodaczka ze Scunthorpe przyznała się do odebranaia życia innemu Polakowi

Polka ze Scunthorpe przyznał się do morderstwa swojego rodaka. Wyrok w jej sprawie poznamy w październiku 2021 roku.

Oskarżona o morderstwo 46-letnia Polka ze Scunthorpe przyznała się do mniejszego zarzutu zabójstwa przed obliczem sądu Hull Crown Court. Jak podaje lokalny serwisy "Grimsby Live" nasza rodaczka została pierwotnie oskarżona o zamordowanie 35-letniego Polaka w dniu 23 maja 2020 roku. O sprawie zrobiło się głośno, ponieważ kobieta po tym, jak śmiertelnie raniła swojego rodaka nożem, miała nago wybiec na ulicę, a później schować się w sklepie.

Co wówczas się wydarzyło? Jak donoszą lokalne brytyjskie media w jednym z domów zlokalizowanych przy Crosby Avenue w Scunthorpe (miasto w środkowej Anglii, położone w hrabstwie Lincolnshire) doszło do zakłócenia porządku i domowej awantury. Wezwana na miejsce policja znalazła nieprzytomnego mężczyznę, który później okazał się Polakiem. Na jego ciele znajdowały się rany zadane nożem. Obrażenia były bardzo poważne. Oficerowie Humberside Police wezwali ratowników medycznych.

Niestety, życia Polaka nie udało się uratować.

Wkrótce potem zatrzymano w sumie pięć osób. Pośród nich znajdowała się wówczas 45-letnia Polka, która po trwającym miesiąc dochodzeniu Humberside Police została postawiona przed sądem. Przed obliczem Sheffield Crown Court kobieta stanęła z zarzutami dotyczącymi morderstwa.

Kobieta cierpiała na problemy ze zdrowiem psychicznym

Jak się później okazało kobieta cierpiała na problemy ze zdrowiem psychicznym. W związku z jej stanem mentalnym została przebadana przez biegłego psychiatrę pod kątem "preliminary report". Początkowo psychiatra stwierdził, że nasza rodaczka nie będzie w stanie stanąć przed sądem i zarządził dalsze badania. Ostatecznie, jak wynika z realcji brytyjskich mediów, kobieta jednak stanęła przed brytyjskim sądem.

Co stanie się po (częściowym) przyznaniu się do winy? Hull Crown Court zaakceptował jej orzeczenie. Sprawa została odroczona, a wyrok poznamy w październiku 2021 roku. Do tego czasu kobieta będzie przebywała w areszcie.