School Uniform Grant: nawet do 150 funtów na zakup mundurka szkolnego - sprawdź, czy się kwalifikujesz!

Rodzice i opiekunowie, którzy borykają się z problemami finansowymi, mogą być uprawnieni do dofinansowania w wysokości do 150 funtów na pokrycie kosztów zakupu mundurka szkolnego dla swoich dzieci.

Dzięki programowi School Uniform Grant brytyjskie władze pomagają w zakupie mundurka szkolnego. Program funkcjonuje we wszystkich częściach Zjednoczonego Królestwa: Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Rzecz jasna, pod tym kątem forma pomocy różni się od siebie znacząco (o tych regionalnych uwarunkowaniach piszemy na samym końcu). W samej Anglii School Uniform Grant jest obsługiwany przez władze lokalne, co oznacza, że kwota dofinansowania oraz kryteria kwalifikacyjne są regulowane przez poszczególne councile. Dodajmy, że różnice mogą być bardzo wyraźnie - na przykład mieszkańcy Sandwell mogą otrzymać 25 funtów zniżki, podczas gdy mieszkańcy Islington w Londynie mogą otrzymać nawet 150 funtów. Inne councile całkowicie wycofały wsparcie z powodu braku funduszy, więc w niektórych obszarach pozostaje ono niedostępne.

Jak działa program School Uniform Grant?

Z czego wynika tak duże zróżnicowane lokalne i regionalne w tej kwestii? Dzieje się tak dlatego, że chociaż pomoc w tym zakresie podlega przepisom zapisanym w Education Act 1990, to nie stanowią one prawa ustawowego w Anglii. W dodatku w Szkocji, Irlandii Północnej i Walii w tym zakresie obowiązują całkiem odmienne regulacje na mocy innych ustaw.

Kto może ubiegać się o wsparcie na zakup mundurka szkolnego?

Ponieważ każdy council ustala własne kryteria kwalifikacyjne, aby sprawdzić czy masz prawo do pomocy z tytułu School Uniform Grant musisz wejść na strony rządowe: https://www.gov.uk/help-school-clothing-costs i tam sprawdzić jak wygląda to w twoim przypadku.

Dodajmy jednak, że zasadniczo z programu tego można skorzystać, o ile dziecko kwalifikuje się do posiłków szkolnych. Pamiętaj, że oferowana pomoc może również zależeć od wieku twojego dziecka lub rodzaju szkoły, do której uczęszcza, a twoje zarobki i oszczędności mogą być brane pod uwagę. Jeśli twój council nie oferuje pomocy w tym zakresie lub się do niej nie kwalifikujesz to jeszcze nic straconego - można się ubiegać o dofinansowanie bezpośrednio od szkoły.

Jak wygląda sytuacja w innych częściach UK?

W Walii rząd zamiast grantu na uniform szkolny oferowane jest Pupil Development Grant (PDG). Wnioski zwykle są otwierane na początku lipca, a każdy grant jest wart 125 GBP lub 200 GBP, jeśli dziecko jest w 7. klasie.

W Szkocji dotacja z tytułu School Clothing Grant jest obecnie obowiązkowa – wszystkie councile muszą zaoferować co najmniej 100 funtów wsparcia w tym zakresie.

W Irlandii Północnej uczniowie primary school mogą otrzymać 35,75 funtów na mundurki i strój do wychowania fizycznego, uczniowie secondary school poniżej 15 roku życia mogą otrzymać 73 funty, a dzieci w wieku powyżej 15 lat – 78 funtów.