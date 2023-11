Praca i finanse School Essentials Grant zapewnia 200 funtów wsparcia dla rodziców

Walijski rząd oferuje dodatkowe wsparcie finansowe w ramach School Essentials Grant dla rodziców, których dzieci uczęszczają od szkoły.

Z tytułu School Essentials Grant rodziny mieszkające w Walii mogą liczyć na dodatkowe 200 funtów. Środki te służą na pokrycie kosztów niezbędnych artykułów szkolnych, takich jak mundurki, buty, torby, artykuły papiernicze, sprzęt sportowy. Pomoc ta przeznaczona jest dla rodzin, które mają niższe dochody oraz kwalifikują się do określonych świadczeń. Stypendium School Essentials Grant dzieli się na:

stypendium w wysokości 125 funtów na ucznia;

stypendium w wysokości 200 funtów na ucznia, który rozpoczyna naukę w siódmej klasie (Year 7) – większa kwota ma pomóc w pokryciu zwiększonych kosztów związanych z rozpoczęciem szkoły średniej).

Jak czytamy na stronach rządowych, obecnie program obejmuje dzieci w wieku od przedszkola do 11. klasy.

Jak działa stypendium School Essentials Grant?

Rodziny mają prawo do wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu School Essentials Grant na dziecko w roku szkolnym. Program na lata 2023–2024 już działa. Wnioski można składać do 31 maja 2024 roku. Aby ubiegać się o to stypendium, należy skontaktować się z władzami lokalnymi. Po więcej szczegółów odsyłamy również na stronę: https://www.gov.wales/school-essentials-grant.

Stypendium School Essentials Grant nie jest przekazywane automatycznie, trzeba się po nie zgłosić. Rzecznik walijskiego rządu apeluje do wszystkich rodzin, aby sprawdziły, czy należy im się ta pomoc. Szczególnie zwraca się do rodzin dzieci otrzymujących bezpłatne posiłki w szkole podstawowej, aby sprawdziły, czy kwalifikują się do otrzymania wsparcia.

Na jaką pomoc można liczyć?

Szkoły, których uczniowie otrzymają stypendium, otrzymają również dodatkowe środki w ramach Pupil Development Grant, które będą mogły wykorzystać w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia dzieciom z rodzin o niższych dochodach. W zeszłym roku z dotacji skorzystało 100 055 dzieci, jak podają regionalne walijskie władze.

Clare Stephens, zastępca dyrektora St Anne’s Catholic Primary School w Wrexham zwraca uwagę, że w wielu przypadkach ta dotacja może być „ratunkiem” dla dzieci z biedniejszych rodzin. Nalega, aby rodziny sprawdziły, czy się kwalifikują i złożyły wniosek.

– Dzięki niemu dzieci przychodzą do szkoły ze sprzętem, który potrzebują do nauki Kiedy rodziny sprawdzają w ten sposób, czy kwalifikują się do wsparcia, pomaga to szkołom uzyskać więcej funduszy, co ma naprawdę pozytywny wpływ na naszych uczniów. Namawiam każdego, kto uważa, że może się kwalifikować, aby sprawdził to teraz u władz lokalnych i złożył wniosek o wsparcie – komentuje dyrektor Stephens, jak cytujemy za portale „Wales Online”.

